Mensaje de Ayala para el Valencia CF

El ex jugador del Valencia CF, Fabián Ayala, ha lanzado un mensaje de ánimo a los futbolistas del conjunto de Mestalla y también a sus aficionados antes del importantísimo partido que disputa en la Liga de Campeones este miércoles ante el Young Boys.



El argentino siempre tiene un momento para animar al Valencia CF cuando más difíciles están las cosas y hoy ha querido recordar a los futbolistas todo el trabajo que hicieron la temporada pasada para jugar la Liga de Campeones, competición a la que pueden decir adiós si no ganan al Young Boys en Mestalla. Esto ha dicho Ayala: "No olvidarse del recorrido que se hace para disfrutar de la Champions. Hoy hay que agarrarse como sea. Amunt Valencia CF".





No olvidarse del recorrido que se hace para disfrutar de la #Champions hoy hay que agarrarse como sea! #AmuntValencia pic.twitter.com/atRWGVvc9i — Roberto Fabian Ayala (@raton73) 7 de noviembre de 2018