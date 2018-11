Lo que piensa Marcelino de la afición del Valencia CF

Brindar a la afición de Mestalla la primera victoria como local del curso 2018/19. Es una de las razones de peso por las que Marcelino García no contempla otro resultado que no sea sumar los tres puntos en esta cuarta jornada de la Liga de Campeones.

El sábado, después de perder en Mestalla frente al Girona, el Valencia CF escuchó los primeros abucheos serios de la temporada y vio los primeros pañuelos blancos en la grada. Lógico cuando, cerca ya de cumplirse los primeros tres meses de competición, el equipo todavía no ha ganado un solo partido ante su público.

Pero, ¿qué piensa Marcelino de este comportamiento por parte de los aficionados? Estas son sus palabras horas antes de salir de nuevo a Mestalla para jugar un partido en el que hay que poner obligatoriamente punto final a esa mala racha de resultados para no quedar fuera de la Champions League de una manera decepcionante:

«Entiendo siempre la respuesta del aficionado. Es soberano. Frente al Girona el público estuvo con el equipo, prácticamente, hasta el final. En ese momento nos desaprobó porque no se gana, reacción lógica por el resultado. Además, no han visto una victoria desde el Leverkusen. Pero, a la vez, diez minutos más tarde el aficionado pensaría que el equipo hizo méritos para ganar. La afición me ha apoyado mucho desde que llegué, ahora puede dudar. Para mí, es un reto hacer que crean de nuevo en su cuerpo técnico», respondió Marcelino a la pregunta de si comprende el enfado de Mestalla.

Marcelino García, que afronta este inesperado mal momento con la experiencia de muchos años en los banquillos, asegura que no se ve coartado por las críticas "como al principio". Las asume con normalidad y no tiene problemas para pedir comprensión y ayuda al entorno especialmente ante un partido en el que el equipo y la entidad se juegan tantas cosas: prestigio, dinero y la posibilidad de avanzar en una competición ilusionante para todos.

"Es prestigio para el club y la ciudad, dinero para el club, disfrute para la afición... Me gustaría transmitir, convencer de eso, tener ese contexto para ganar y disfrutar entre jugadores, afición, con su apoyo, y prensa. Si no ganamos, será el momento de hacer crítica, y seguro que sería merecida. Ahora tenemos que utilizar este partido por lo que beneficia a todos. La plantilla sufre como también el aficionado y la prensa. Todos merecemos el mejor escenario posible para ganar», concluye el técnico.