Los protagonistas del Valencia ante el Young Boys

En el vestuario del Valencia CF hacen tabla rasa con la crisis. Marcelino fija la vista en el presente y, simplemente,se acoge dos referencias para mostrar a los suyos el camino a la victoria ante el Young Boys. El partido de hace dos semanas en Berna como ejemplo perfecto de lo que hoy no debe repetirse y la producción ofensiva del pasado sábado en la Liga. A pesar de la derrota, todos en el equipo se han convencido de que con un caudal ofensivo como el mostrado ante el Girona la probabilidad de que regresen el acierto y las victorias es "absoluta".

Marcelino ofreció una lista de convocados para el choque europeo de 19 hombres, consecuencia de las molestias que arrastran algunos de los jugadores importantes del equipo, especialmente, Gayà y Garay, quien frenó en el entrenamiento y fue atendido de molestias musculares en el muslo de la pierna derecha, como desveló la edición web de SUPER.

El propósito del técnico es confeccionar un once lo más parecido posible al del sábado, donde recurrió a un grueso de diez jugadores del curso 17/18. El único de los fichajes de verano en la alineación titular fue Daniel Wass, que tiene serias opciones de repetir en el costado diestro de la defensa para dar profundidad a una banda por donde el equipo apenas ha desbordado esta temporada. "Uno de los motivos por los que fichamos a Daniel fue por su polivalencia. No es un parche, va a competir con los otros dos. El otro día estuvo a un gran nivel, si juega a ese nivel es una solución muy buena para el lateral derecho", aclaró Marcelino.

El asturiano indicó que en un primer momento la derrota sí pudo afectar el ánimo del grupo "porque nada más acabar se preguntaban en el vestuario qué más se debe hacer para ganar un partido". Pero, tras un "análisis frío", "el juego, el nivel competitivo ante el Girona, supuso un refuerzo para medirse al Young Boys". Marcelino apuesta por una solución de continuidad, condicionada al estado de jugadores como el mismo Garay, Gayà, Guedes y Coquelin. Si los cuatro se encuentran en condiciones repetirán en el once.

Sin Parejo, que finalmente no entró en la citación, el doble pivote lo formarán los franceses Kondogbia y Coquelin. Carlos Soler ayudará en la creación desde la derecha pisando zonas centrales y dando carril a las progresiones de Wass. "Kondo y Coque forman una pareja muy buena, dan consistencia, transición, juego, poderío físico. No hemos decidido el equipo porque hay algunos jugadores con molestias. Si están todos disponibles, no haremos muchos cambios respecto al partido ante el Girona. Son cuatro días entre los partidos y el equipo rindió a un gran nivel, pese a no tener la recompensa merecida", explicó.

El mismo Marcelino admitió que los futbolistas con molestias son los citados Garay, Gayà, Guedes y Coquelin, que contra el Girona jugó con fiebre. "Tenemos que valorar que estén al 100% para jugar". La previsión es que, al menos, estén OK. Una novedad con respecto al desastroso duelo de Berna –"reflejo de lo que no debemos hacer en defensa y ataque", según el técnico– sería la entrada de Mina por Batshuayi. Hace 15 días, en Suiza, hubo cinco cambios en relación al duelo con el Leganés. Las rotaciones se han reducido últimamente.