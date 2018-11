¿Recado de Marcelino a Batshuayi?

Marcelino García Toral elogió la actitud y el rendimiento de Santi Mina desde su reaparición en el once titular contra el Ebro en Copa: cuatro goles en tres partidos de inicio. El técnico del Valencia destacó la "energía" con la que ha vuelto, resaltó su "nivel competitivo de ambición, trabajo y esfuerzo" y lo definicó como "aire fresco" para el equipo. Sin embargo, uno de sus elogios llamó la atención porque parecía un recado para un Michy Batshuayi que ni siquiera tuvo minutos contra el Young Boys. "Santi juega para el equipo y no para él", dijo el asturiano. ¿Lo dijo pensando en el belga? Viendo el comportamiento de Batshuayi en el campo hasta la fecha parece que sí.

Santi Mina parece que siempre parte como cuarto delantero, pero el año pasado ya se reinvidicó. Este año vuelve a ganarse un puesto en el once.

Santi es un jugador que la temporada pasada dio un gran rendimiento, este año empezó jugando, luego fuimos repartiendo minutos, pero se lesionó y ahora ha vuelto con mucha energía y menos cansado mentalmente que sus compañeros, es para nosotros aire fresco a nivel competitivo de ambición, trabajo y esfuerzo. Todos los jugadores que tenemos tienen hambre, al final todos quieren ganar y rendir, pero hay que decidir qué jugadores están más en forma, para mí no hay primer delanero, segundo o tercero, hay que ganárselo en los entrenamientos y le hemos dado continuidad a su trabajo desde que metió los dos goles en la Copa, Santi juega para el equipo y no para él, y mientras siga así con ese trabajo intentaremos ser justos con él.

Ha dicho que Santi juega para el equipo y no para él, ¿le gustaría que se repitiera con el resto de delanteros?

Es que creo que también lo intentan pero quizás no les sale o no se han adaptado. Los que vienen del año pasado tienen ventaja, pero estamos en el camino y la idea del cuerpo técnico es que esa adaptación sea lo más rápida posible, la temporada pasada nunca nos pasó que los cuatro delanteros no estuvieran a su mejor nivel de rendimiento al mismo tiempo, este año nos hemos encontrado una situación de no tener el máximo rendimiento en ninguno a la vez y ahora hay que mirar hacia adelante, creeemos en ellos, tenemos buenos jugadores en la zona de arriba, además hoy Carlos Soler aportó desde la segunda línea que es necesario y nos va a venir francamente bien.