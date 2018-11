Valencia CF: Competir y divertir en la Youth League

El Valencia CF quiere estar metido en la pelea hasta el final. No hay margen: ante el Young Boys sólo vale ganar. La situación es similar a la del primer equipo, con una diferencia, en la Youth League, el equipo que está un escalón por encima del resto es el Manchester United. Para que el partido de Vinovo sea una final no se puede fallar este miércoles. El United también tiene que hacer su trabajo, tiene que ganar a la Juve... para llegar a la última jornada en el Puchades con el primer puesto resuelto. Mista no escapa de la realidad. «Hay que ganar los tres partidos», aseguró en VCF Radio.

La realidad es que el Valencia ha perdido la iniciativa, depende de un par de carambolas, pero la ilusión está intacta. La intención es competir hasta que el cuerpo aguante, pero –llegados a este punto– hay un plan superior, brillar como equipo y disfrutar de la experiencia. Viajar por Europa y pelear ante algunos de los mejores Sub-19 del mundo puede ser irrepetible. En Suiza, el equipo de Mista fue superior, incluso jugando con uno menos, desde el minuto 65, por la expulsión de Iñaki Pardo. Nico Maier, Shkelqim Vladi y Jan Kronig hicieron los goles por parte del Young Boys. Pascu, Kang-in y José Contell marcaron por parte valencianista. Falto tiempo o un poco más de suerte para conquistar el triunfo.

El equipo está metido. El bloque es consciente de que hay errores que no puede competir si quiere mantenerse con vida y también sabe que tiene talento individual para hacer la diferencia. La derrota del estreno ante la Juve sigue pesando. Aquella jornada también quedó claro que si el Valencia CF alcanza su máximo nivel y toma fuerza en las áreas puede ganar en Turín. La única vía para estar en el play-off pasa por enlazar tres grandes partidos.



Variante de perfil creativo

Mista tiene perfilado el once, aunque mantiene algunas dudas. Hugo Guillamón podría dejar el mediocentro para jugar en el eje de la zaga y formar una medular de perfil más creativo con la presencia de Esquerdo junto a Pascu. En ese caso, Badal pasaría al lateral derecho. Jesús Vázquez también es opción para el lateral izquierdo. El Valencia tomó el liderato en solitario del Grupo 7 de División de Honor juvenil el pasado fin de semana. Es el momento de divertir y morder.