Victorias y no palabras en Mestalla

Son cerca de la una y media del medio día del martes 6 de noviembre y Marcelino se sienta en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Paterna. Su gesto es serio y no es para menos, sabe que su discurso no cala en el entorno porque al equipo que entrena solo le vale la victoria para seguir vivo en la Liga de Campeones y evitar una situación angustiosa en La Liga. La rueda de prensa es de Champions. Son más llevaderas para los protagonistas porque es obligado traducir al inglés cada pregunta y cada respuesta, lo que resta ritmo al intercambio, da más tiempo para pensar la contestación y provoca que para quien pregunta sea más difícil poner en aprietos al que responde.

"No podemos contemplar que no vamos a ganar este partido", es una de sus primeras declaraciones. Y hace bien el entrenador del Valencia CF porque todo lo que no sea sumar tres puntos en Mestalla ante el Young Boys tendrá consecuencias duras. Por una parte dejará eliminado a su equipo de la Champions y por otra puede acabar agotando la paciencia de los aficionados. Aunque sea una derrota que se pueda calificar de inmerecida. Necesita ganar, por el club, por los aficionados y por él mismo, por más que desde el Valencia, y desde el convencimiento, se lance el mensaje de absoluta confianza en su trabajo.

Un ojo en Manchester

Y que no gane el Manchester United en Turín. La Juventus es en estos momentos uno de los equipos más en forma de Europa y el Manchester no está entre los primeros en la Premier League, pero tiene futbolistas de suficiente calibre como para sorprender y llevarse la victoria. El United de Mou no es lo que era pero Pogba, Rashford, Lukaku, que es duda, Mata o Matic son capaces de ganar en cualquier estadio y ante cualquier rival. En otras palabras, el United no está para aguantar el ritmo del City de Guardiola, el Chelsea de Sarri y el Liverpool de Klopp en la Premier, pero la Champions es la Champions y a ti te encontré en la calle, como dijo en su día Jesús Barrachina.

Y el Valencia CF, además de intentar ganar por todos los medios y a ser posible con goles, en plural, vive pendiente de lo que pase en el otro partido del grupo. Una de las razones es la victoria que se le escapó en Suiza. Allí se dejó empatar ante el Young Boys después de ponerse por delante en la primera parte, y en una segunda mitad calamitosa hasta pudo perder.

Esto provoca que incluso ganando esta noche al Young Boys, pueda tener complicado ser segundo en el grupo, sobre todo si el United gana en el Juventus Stadium. Con todo, y más allá de lo que haga el United, que ya perdió en su estadio ante la Juve, más importante que los tres puntos es para el Valencia CF parar la sangría contra un rival de cierto calibre. Ganó la semana pasada ante el Ebro en Copa del Rey y aunque el equipo mejoró de manera ostensible en el siguiente partido disputado ante el Girona, lo cierto es que perdió. Y como pesa demasiado la trayectoria del equipo desde que comenzó la temporada, ya no valen ni las palabras ni las sensaciones, ahora necesario ganar aunque sea jugando mal y con ayuda arbitral... Todos, absolutamente todos los valencianistas que vieron el partido ante el Girona saben que el conjunto de Marcelino no mereció la derrota, pero eso es tan cierto como que en La Liga está a dos puntos del descenso porque ha sumado once puntos en once partidos, y en la Liga de Campeones se dejó empatar un partido que iba ganando ante el rival más flojo y con el que se supone que se debían sumar seis puntos para tener opciones de estar en los octavos de final de la competición. Perder hoy, hasta pondría en peligro la tercera plaza del grupo, la que da derecho a reenganchares en la Europa League. El cuarto, se va para casa, pero ese no va a ser el Valencia... ¿o si? Marcelino y sus futbolistas tienen la palabra.