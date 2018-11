Rueda de prensa íntegra de Marcelino

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha hablado en rueda de prensa del partido que su equipo disputa este sábado ante el Getafe a partir de las cuatro y cuarto de la tarde. El técnico asturiano espera que la victoria de este miércoles en Liga de Campeones ante el Young Boys refuerce al equipo de cara al encuentro.

Esta es la rueda de prensa íntegra.

¿Cuál es la convocatoria?

Vamos a esperar un poco porque andamos pendientes de lesiones, molestias y alguna prueba diagnóstica. No os puedo decir todavía.

¿Después de la victoria del United qué posibilidades tiene el Valencia CF en la Champions?

Después de la victoria dependíamos de nosotros mismos, había varias posibilidades, pero ahora si queremos pasar hay que ganar los dos partidos y en esa tesitura estamos. Sabíamos que iba a ser muy complicado y ahora hay que ir a Turín a ganar para seguir teniendo opciones, pero hora, hay que centrarnos en el partido de liga.



La prueba del año pasado contra el Getafe es un referente.

El Getafe tiene una identidad propia, la temporada pasada fue el que fue, tenía un campo con unas condiciones que difieren a las actuales, a raíz de aquel partido se modificó y ahora tienen un campo muy bueno de césped híbrido. El Getafe juega con un estilo que le da buenos resultados donde hay un nivel físico alto, respetamos y aplaudimos lo bien que lo hace el entrenador y su equipo, son un equipo intenso y muy difícil de batir, hay que adaptarse, va a ser un partido muy igualado, reciben pocos goles, solo llevan tres goles y nosotros vamos con la intención de ganar.

¿Va a ayudar la victoria de la Champions a nivel mental?

El otro día dije que era maravilloso ver reír a los jugadores y no cabe duda que cuando demuestras que puedes ganar y no lo haces es un golpe duro, ganar siempre ayuda a aumentar la confianza, desde ese punto de vista siempre es más positivo ganar desde la victoria, pero eso tampoco es determinante para el resultado, ganaremos si somos mejores que el Getafe y estamos más acertados, no habrá muchas ocasiones, el equipo que esté más acertado se llevará la victoria y el equipo que sea superior al rival.

¿Puedes repetir el once?

Haremos pocos cambios, pero hasta mañana no sabremos lo que vamos a hacer, estamos a menos de 48 horas del anterior partido y mañana sabremos el nivel de cansancio y molestias de los jugadores y partir de ahí decidiremos, si todo va bien haremos pocos cambios.

Menos mal que este año hay VAR contra el Getafe.

El VAR es un elemento consultorio que hace que el resultado sea más justo, pero no me preocupa en exceso, no estoy pendiente del Getafe, solo me centro en lo futbolístico y luego parea calificar la dureza o lo que sea ya están los árbitros. Solo me centro en cómo atacar y contraatacar al Getafe, cómo defenderlo, cómo hay que desbordarlos€ no me centro en si el partido va a ser muy duro o no. El Getafe hace las cosas bien en lo futbolístico y eso es en lo que me centro

¿Cómo ves a Batshuayi?

Michy al igual que resto siempre tiene que tener la perspectiva de rendir mejor, siempre hay que tener esa perspectiva, ilusión y convencimiento. Si ahora juega Santi Mina es porque su rendimiento es mejor que el resto de sus compañeros se llame como se llamen, nosotros intentaremos ser justos y ahora la influencia de Mina en el equipo es mayor que otro jugador.



¿El objetivo del Valencia ahora es el mismo que el del inicio de la Liga?

El año pasado no dije que el objetivo era la Champions hasta en enero, lo acepté como tal después de ganar en Sevilla, después de un tercio de competición se sabe si la dinámica es buena, negativa, mejorables€ la nuestra debe mejorar sobre todo a nivel de resultados. Para mí la diferencia de los partidos está en el acierto, si vamos a los datos, con un poco de acierto más , tres o cuatro goles, el número de puntos se agrandaría, pero lo que hay que hacer es ganar partidos de forma repetida y seguir siendo competitivos y aumentar la confianza, la confianza da la pausa, la pausa da el acierto y el acierto da el gol. El estado de ánimo es importante y nos puede reconfortar en lo hecho para convertir los empates en victorias.

¿Parejo ya está listo? ¿Le preocupa Gayà?

Dani creemos que está muchísimo mejor, puede que no esté al cien por cien, pero a nivel de dolor está bien y casi con toda seguridad entrará en la lista de convocados. Con José intentamos tener la máxima información para prevenir una lesión, pero hay que ver el estado de forma físico y mental y hay que aprovecharse de ello, veremos qué hacemos para intentar no equivocarnos.

¿El partido ante el Getafe es importante más allá de los tres puntos?

Es obvio que lo que necesita el equipo es ganar, los jugadores lo están pasando muy mal, son buenos profesionales. Igual que eres consciente de que debimos perder en Suiza, también te preguntas por qué no ganamos otros partidos. Ver la respuesta del equipo después de la derrota contra el Girona demuestra que el equipo está vivo, se rebela ante cualquier situación, tiene carácter y personalidad, es un partido importante porque en la Liga necesitamos ganar, sabemos que será difícil, no los ganamos el año pasado en ninguno de los dos partidos y queremos hacerlo.

¿Qué pasa con Cheryshev? ¿Irá con la selección?

Creo que no va a ir porque está lesionado y se va a quedar aquí para recuperarse, esperemos que para después del parón esté disponible.