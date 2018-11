Sorpresón en la lista para el partido de Getafe

Marcelino García Toral ha dado la convocatoria para el partido del sábado (16:15 horas) contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. La gran novedad, que no sorpresa por las palabras y decisiones del entrenador en los últimos días, es la ausencia de Michy Batshuayi. El delantero belga se ha quedado fuera de la lista. El técnico lo ha descartado por decisión técnica. El pasado miércoles contra el Young Boys no tuvo ningún minuto y, posteriormente en rueda de prensa, Marcelino le envió un recado: "Santi Mina juega para el equipo y no para él". Señalado y castigado. Jeison Murillo también es descarte técnico.

Las buenas noticias llegan desde el centro del campo. El capitán Dani Parejo se ha recuperado de su rotura de grado dos en el oblicuo interno abdominal de su costado izquierdo que le ha privado de jugar los tres últimos partidos contra el Ebro, Girona y Young Boys. Eso sí, no está al cien por cien. Geoffrey Kondogbia, por su parte, también entra la lista a pesar de la fuerte contusión en la rodilla izquierda que sufrió contra los suizos en la Champions.

El técnico finalmente también podrá contar con tres futbolistas tocados que llegan al límite físicamente al partido como Gonçalo Guedes, José Luis Gayà y Francis Coquelin. Los tres trabajaron con normalidad en la ciudad deportiva de Paterna. Además, los lesionados Denis Cheryshev y Cristiano Piccini son baja por culpa de sus respectivas contusiones en el sóleo.

La lista de 18 efectivos para el Getafe-Valencia es la formada por los siguientes jugadores: Neto, Jaume, Vezo, Garay, Paulista, Diakhaby, Gayà, Lato, Kondogbia, Coquelin, Parejo, Wass, Carlos Soler, Ferran Torres, Guedes, Rodrigo, Santi Mina y Gameiro.