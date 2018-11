Por fin el VAR tiene ojos para el Valencia CF

Ya era hora de que el VAR tuviera ojos para el Valencia. El nuevo sistema de videoarbitraje hizo justicia en el Coliseum al castigar un penalti de Bruno sobre Kevin Gameiro que el árbitro principal De Burgos Bengoetxea no apreció desde el césped. El azulón agarró claramente al francés dentro del área en una jugada sin discusión alguna. Dani Parejo asumió la responsabilidad para marcar desde los once metros y dar la ansiada victoria al Valencia en el minutos 80. Tres puntos, portería a cero y oxígeno puro para un equipo que había reaccionado en Champions, pero necesitaba dar continuidad a sus buenas sensaciones en Getafe. Se acabaron los empates. Llueve menos en el Valencia. El futuro comienza a despejarse a base de fidelidad a un once tipo y decisiones valientes de Marcelino como dejar fuera a Michy Batshuayi o mantener a Daniel Wass en el lateral derecho. Paso adelante del entrenador, del equipo y del VAR. Por fin.

Sin eficacia cara a puerta era imposible. El Valencia pudo marcharse al descanso plácidamente con ventaja a favor en el marcador, pero Rodrigo Moreno no estuvo fino. El hispano-brasileño desaprovechó tres ocasiones. A cuál más clara. La tuvo nada más arrancar el partido. Minuto 3. Asistencia de Gonçalo Guedes y primer mano a mano desperdiciado. El partido pudo cambiar de rumbo. No fue así. Rodrigo tampoco estuvo acertado en la segundo mano a mano. Esta vez, más escorado y buena salida de David Soria tapando la portería. Carlos Soler no pudo conectar bien el rechace. Al filo del descanso, llegó la tercera. Otra vez con Guedes y Rodrigo como protagonistas. Pase filtrado del portugués y mano a mano desperdiciado por el delantero. El Valencia no estuvo fluido, se notó la espesura física de algunos de sus jugadores, el partido se interrumpió mucho por las diez faltas del Getafe en la primera parte, pero todo habría cambiado con un gol.

Lo tuvo el Valencia, pero también el Getafe. Siempre ordenado, intenso y fiel a su estilo de juego. La primera mitad fue pareja en ocasiones. Llena de alternativas. Neto tuvo que sacar una de sus manos salvadoras muy pronto a remate de Molina, Cabrera envió el balón al palo de cabeza a la salida de un saque de esquina y Portillo no puso finalizar una contra de Ángel. Los de Bordalás hicieron daño por la izquierda con Antunes. El lateral zurdo se metió hasta la cocina y puso en apuros a la defensa con dos centros y una jugada peligrosa en la que se vio tan solo que se asustó.

Asustado se quedó Marcelino al ver cómo arrancó el equipo la segunda mitad. Peor imposible. Los de Bordalás sacaron desde el centro del campo y en menos de quince segundos Jorge Molina estrelló el balón en la cruceta. Susto casi de muerte. El Valencia era incapaz de darle continuidad al juego. El balón no circulaba rápido, el equipo no estaba preciso y el Getafe se sentía cómodo a la espera. Solo Gayà -que pidió un penalti de Damián Suárez- parecía sorprender a los azulones. Los de Marcelino no llegaron con peligro hasta el 66 cuando Soler asistió desde la derecha y Rodrigo remató de forma acrobática y por arriba del larguero. La cuarta en su cuenta. Estaba en todas, pero no finalizaba ninguna. El técnico movió el banquillo en busca de gol. Santi Mina por Gameiro. Esta vez, Marcelino acertó. El francés provocó el penalti que no vio De Burgos Bengoetxea, pero sí el VAR. Al nuevo sistema de videoarbitraje no se le escapó el agarrón claro de Bruno a Gameiro dentro del área. Parejo no perdonó desde los once metros. El Valencia se vistió de Getafe en los minutos finales, consiguió que a penas se jugara y hasta pudo marcar el segundo a la contra en las botas de Gameiro. El equipo coge aire. Lo necesitaba antes del parón liguero. Es tiempo de trabajar, mejorar... y seguir ganando. Con victorias todo será más fácil.



Ficha técnica:

0 - Getafe: David Soria; Damián Suárez, Cabrera, Bruno, Antunes; Amath (Rober Ibáñez, m.83), Maksimovic, Arambarri, Portillo; Jorge Molina (Guardiola, m.92) y Ángel (Mata, m.64).

1 - Valencia: Neto, Wass (Ferrán, m.89), Garay, Gabriel Paulista, Gayà, Carlos Soler, Parejo, Coquelin, Guedes (Vezo, m.85), Rodrigo y Santi Mina (Gameiro, m.68).

Goles: 0-1: M.80 Parejo, de penalti.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó a Antunes (m.30), Bruno (76 y 78), del Getafe; y a Gayá (54), Coquelin (56), del Valencia. Expulsó por doble amarilla a Bruno (79).

Incidencias: partido correspondiente a la duodécima jornada de la Liga Santander, disputado en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe (Madrid), ante 10.011 espectadores.