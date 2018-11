Marcelino explica el ´caso Batshuayi´

Marcelino ha analizado el 'caso Batshuayi' en la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez después de la victoria del Valencia CF contra el Getafe por cero goles a uno este sábado. El técnico valencianista, que no fue preguntado al respecto del descarte del delantero belga el viernes porque el club dio a conocer la lista de convocados después de su comparecencia ante los medios de comunicación, ha ofrecido sus primeras explicaciones. Estas son las dos respuestas de Marcelino sobre Batshuayi.

¿Está usted descontento con la aportación al grupo de Batshuayi?

No, siempre soy positivo, intento ayudar, transmitir pero a la vez exigir. Es difícil pero lo que siempre intento es ser justo. En esta situación tengo que tomar decisiones, la peor es tener que elegir dieciocho primero y once después. Intento ser coherente, analítico y después justo.

¿Puede explicar esa decisión técnica de dejar a Batshuayi fuera de la lista?

Nunca utilizo recados, nunca. Cuando me preguntáis por un futbolista hablo dentro de lo que puedo, de lo que considero razonablemente público. Cuando hablo públicamente hablo en privado con él, no utilizo la prensa para mandar mensajes. No es esa la situación.