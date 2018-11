Marcelino: "Necesitamos a Rodrigo a su mejor nivel, el de la temporada pasada"

Marcelino García Toral se mostró satisfecho por la victoria frente al Getafe, pero asegura que no va a cambiar su forma de trabajar. Esta es la rueda de prensa tras el encuentro:

¿Qué análisis hace del partido?

Cuando perdonas lo sueles pagar y el Getafe nos generó peligro durante los minutos iniciales de la segunda mitad. Nos costó un poco más pero tuvimos aproximaciones y hoy el VAR nos ayudó a definir una situación, la semana pasada nos vino en contra y en otros partidos también. En unos partidos salen beneficiados unos equipos y en otros partidos otros.

¿La victoria le viene bien, pero no le preocupa la falta de efectividad de los delanteros?

Me hubiera gustado tener cuatro o cinco oportundiades claras en la segunda parte como tuvimos en el primero, está claro, pero hay que insistir, lo normal así es que entren. Cuando entren los jugadores se van a quitar un peso de encima porque la portería se les hace muy pequeña. Los delanteros qieren praticipar, quieren definir y tenemos que ser insistentes. La falta efectividad es verdad que nos está penalizando, si hubiéramos sido más certeros llevaríamos muchos más puntos. Ahora hay que descansar y comenzar a pensar en los próximos partidos tras el parón; creo que estas dos victorias y el buen trabajo del equipo tiene que aumentar nuestra confianza y eso seguro que redunda en acierto.

¿Se ve capaz de tener al equipo entre los cuatro primeros a final de temporada?

Es el objetivo que nos marcamos a principio de temporada y vamos a intentarlo hasta el final. Asumimos que rápidamente no vamos a poder volver pero ahora lo que tenemos que hacer es marcarnos objetivos inmediatos para ir mejorando como equipo y a final de temporada estaremos en esas posiciones.

El Coliseum es un campo complicado, el año pasado el Valencia no pudo ganar aquí.

Volvemos a no encajar gol, es importante volver a ser un equipo muy sólido en esa faceta. No encajar te ayuda a ganar y ganar significa que el buen trabajo se ve refrendado con un resultado. En Bilbao tuvimos que haber ganado, también el día del Girona... Unos días el acierto de sonríe y en otros no. Sabíamos que era un partido muy complicado, logramos ganar y estamos muy contentos.

¿Esta victoria le refuerza en su pesente y su futuro?

A nivel personal, anímico, siempre he estado fuerte porque creemos en nuestro trabajo, en nuestra determianción, creemos que hemos sido constantes a la hora de transmitir y venimos de una experiencia de un año que resultó exitosa. Tenemos que seguir trabajando, la idea de mejorar es muy imortante en el trabajo de cada uno de nosotros. Creemos en este grupo, en estos futbolistas, me alegra ganar, muchísimo más que empatar, pero no modifica mi forma de pensar ni la forma de sentirme fuerte. En un club que es exigente como el Valencia CF queremos ganar y estar en la parte alta de la tabla.

¿Habla de falta de efectividad, pero se puede hacer algo más o simplemente esperar a que entre el balón?

Antes del partido ante el Girona había una estadística que éramos el tercer equipo que más llegaba, tenemos que insistir, nos está costando porque hay jugadores de la parte de arriba que llevan solamente un gol. Cuando metamos dos o tres llegará la efectividad, insisitir, para que las situaciones favorables se transformen en gol. Los cuatro delanteros han marcado goles a lo largo de su carrera.

¿En el parón hay que insistir e incrementar el trabajo o aprovechar para limpiar la mente?

En este proceso, como en los dos descansos anteriores, tenemos pocos jugadores porque la mayoría se van con sus selecciones. Optamos por intentar trabajar para no perder la forma y no atender al fútbol como algo que nos está machacando. Trabajaremos con la misma ilusión porque si algo tiene esta plantilla es que no se deja, que se esfuerza, que quiere, que en momentos de dificultad no hubo confrontación, no hubo desgana... Sabéis que yo me sentía a gusto con la propuesta diaria de los jugadores. Hay que mejorar pero la victoria transmiste alegría, la alegría transmite atrevimiento y esi redunda en confianza.

¿Cómo valora el partido de Parejo?

Por unas circunstancias o por otras esta es la alineación que decidimos para este partido. No creo que la afición del Getafe esté descontenta con Dani. Es un jugador con muchísima dificultad, tenía que meter porque el último penalti desgraciadamente se lo paró el portero. Estamos muy satisfechos con sus rendimiento, nos ayudó a ganar el partido.

¿Qué le ha pasado a Rodrigo?

Es fútbol, esto son situaciones que por mucho que piensas y que analizas no tienen explicación. Desde mi punto de vista no la hay. Lo importante es que es un muy buen futbolista, necesitamos a Rodrigo a su mejor nivel, el de la temporada pasada, el otro día hizo un extraordinario partido, hoy me quedo con que hizo tres ocasiones de gol. Lo más preocupante es cuando no generan, llegará un momento que marcará un gol con la parte de atrás del cuerpo. Sus participaciones son buenas, le falta ese acierto... Después del parón llegará una, la meterá y todo cambiará.