Parejo: "Cuando las cosas no salen bien siempre hay que señalar a alguien"

Dani Parejo ha reaparecido tras su lesión intercostal después de dos semanas de baja y lo ha hecho marcando un penalti que ha sido decisivo para que el Valencia CF lograra sumar los tres puntos ante el Getafe. El capitán pasaba después por zona mixta para ofrecer sus valoraciones del partido, estas son sus declaraciones:

¿Reconforta esta victoria en un campo tan complicado?

Contentos por haber vuelto a ganar en un campo complicado. En lo individual muy contento porque siempre que juegas es motivo de satisfacción, he marcado y ha servido para sumar tres puntos.

¿Preocupa la falta de efectivad del equipo?

Es un tema de rachas, es verdad que el año pasado metíamos más goles y es tan solo cuestión de tiempo, trabajan cada día y lo hacen muy bien, así que hay que insistir y no decaer, va a ser clave para que vuelvan a marcar goles.

¿Esta victoria puede ayudar a acabar con el bloqueo del equipo?

No creo que existiera un bloqueo, los resultados no eran los mejores para nosotros, estamos trabajarndo muy bien en los entrenamientos pero en el fútbol hay dinámicas, hay veces que te tiran un tiro y medio y te marcan un gol. El fútbol al final nos pondrá en nuestro lugar.

Pitado por la afición del Getafe.

He estado aquí dos años, lo he dado todo por este club y siempre que te insultan o te faltan el respeto en un campo de fútbol me voy dolido, me duele, aunque no han sido todos.

¿Cómo está viviendo esta temporada en la que acapara gran parte de las críticas?

Es verdad que la temporada no ha empezado todo lo bien que quisiéramos, a nivel personal parece que siempre hay que señalar a alguien, yo lo llevo con naturalidad, estoy acostumbrado... Es así, siempre que las cosas no salen bien hay que señalar a alguien pero estoy bien, tengo la confianza del míster y de mis compañeros, así lo siento.

El VAR ha ayudado a definir una situación que ha favorecido al Valencia CF.

Hablar del VAR es como hablar de los árbitros, no me gusta. La acción no la he visto y no me gusta.

¿Tiene la sensación de que al equipo le hacen daño con muy poco?

Creo que tienen una ocasión en un córner, nosotros tuvimos tres o cuatro claras para adelantarnos. Ellos han empezado muy fuerte en la segunda y es verdad que entran dudas, el equipo se ha repuesto muy bien, ha sido dominador del juego y el Valencia ha merecido ganar.

¿Qué ha pasado por tu cabeza cuando has tirado el penalti?

Yo soy así, no voy a cambiar mi forma de jugar y de ver el fútbol, siempre he sido así, hay gente que me alaba, otra que me critica, al final voy a vivir con esto hasta que me retire, y tengo que llevarlo cn naturalidad. Estaba convencido de que iba a meter el penalti, no tenía ninguna duda.