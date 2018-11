¿El último partido de David Villa?

Nunca va a ser buen momento para despedirse de David Villa, ya por siempre el '7' del Valencia CF y de España. Sin embargo, puede haber llegado el día. El Guaje, 6.354 después de su debut como profesional con el Sporting, contra el Córdoba, se enfrenta a las 23:30 (hora española) a la más que posible eliminación del New York City en los play-off de la Major League Soccer. Y con esta, a su retirada. Con casi 37 años y sin contrato de cara a la próxima temporada, el asturiano medita dar por concluida su exitosa carrera.



412 goles le contemplan, además de un sinfín de títulos individuales y colectivos. Por encima del resto, el último logrado por el club de Mestalla -la Copa de 2008-, la Champions de 2011 con el Barça, el único Mundial en la historia de la Roja y las dos Eurocopas consecutivas (2008 y 2012). La MLS se le resiste por el momento, a expensas de lo que sucede esta noche en Atlanta. Contra el equipo local, el United, David y sus compañeros tendrán que remontar el 0-1 de la ida, disputada la semana pasada, para plantarse en la final de la Conferencia Este. Allí esperarían a final de mes Columbus Crew o el 'vecino' New York Red Bulls.





. Subió una foto en la que aparecía sentado sobre un balón, en un entrenamiento, pensativo. Aunque está de nuevo inspirado, con cinco tantos en los últimos siete partidos que ha jugado, esta temporada no ha sido fácil para él. Principalmente por la lesión de rodilla que le mantuvo más de un mes parado.El New York City le ha abierto ya la puerta de sus despachos por si cuelga definitivamente las botas. En cualquier caso David, que brevemente probase fortuna también en Australia , deberá iniciar una nueva etapa en su vida. Cambiar de equipo, si no se retira -salvo que cuente a última hora con una oferta de renovación-; o directamente de rol. Su vinculación futura al fútbol parece asegurada: en los últimos años ha dado nombre a una red de academias por todo el mundo.Ganador por naturaleza, independientemente de si decide prolongar su carrera más allá,. El exvalencianista es el máximo goleador del equipo que entrena el catalán Francesc Doménec, con 15 dianas, del mismo modo que lo fue los tres años anteriores. En total lleva 80 vestido de blue en la MLS. Enfrente habrá un rival de entidad; Atlanta United quedó segundo de conferencia en la liga regular, con el paraguayo Almirón y el venezolano Josef Martínez (31 goles) como referentes.