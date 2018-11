¿Fichajes de invierno? El debate está sobre la mesa del Valencia CF

Se ha consumido ya más de un cuarto del campeonato liguero y, aunque el director general del Valencia CF decía hace unos días que las valoraciones se han de hacer a final de temporada y que no se puede dilapidar un proyecto en dos meses, lo cierto es que ha llegado el momento en el que los dirigentes del club de Mestalla tienen que hacer valoraciones y tomar decisiones. La pregunta que se hacen ya el presidente Anil Murthy, el director general Mateu Alemany, el entrenador Marcelino García Toral, y el jefe del área técnica Pablo Longoria es muy clara: ¿este equipo necesita refuerzos? A simple vista la respuesta es evidente, sí los necesita y no hay más que ver la clasificación. Es decimoquinto en LaLiga y solo ha sido capaz de ganar dos partidos, ante Real Sociedad y Getafe, y los dos por idéntico y mínimo resultado, 0-1. Este equipo tiene un problema serio con el gol y así lo ha dicho en reiteradas ocasiones su entrenador, por lo tanto los fichajes de verano para la delantera están en entredicho. Uno más que otro, pero es evidente que el resultado que hasta ahora han dado Gameiro y Batshuayi no es el esperado, si bien, lo mismo sucede con Rodrigo Moreno. El equipo está echando mucho en falta sus goles.

El Valencia CF está empezando a moverse de cara al mercado invernal que se abre en diciembre y prueba de ello es la reunión de la semana pasada con el representante portugués Jorge Mendes. En este sentido, SUPER ya publicó semanas atrás que hasta el momento el Valencia CF todavía no se había planteado si conviene fichar o no y que no descartaba invertir el margen económico que tiene en su favor en el control financiero en un jugador joven, por ejemplo el argentino Agustín Almendra, pero en el fútbol los resultados mandan, y eso ha cambiado según fuentes consultadas por este periódico ayer mismo. Es decir, el Valencia ya se plantea seriamente reforzarse en el mercado invernal y lo que está valorando es si se refuerza en ataque o en defensa. Así de claro.

En este sentido, algunas de las últimas decisiones de Marcelino García Toral van en ese sentido y ahí está la convocatoria que hizo para el partido ante el Getafe. Dejó fuera de la lista a un delantero, Batshuayi, y a uno de los centrales, Jeison Murillo. De hecho, en lo que se refiere al central colombiano, no es exagerado decir que Marcelino solo cuenta con tres centrales, Garay y Paulista, que son los titulares, y el francés Diakhaby como tercero. En los últimos encuentros Murillo solo ha jugado ante el Ebro en Copa del Rey. Es más, en doce partidos de LaLiga solo ha sido titular en uno, ante el Celta de Vigo, y se ha quedado fuera de la convocatoria cuatro veces. También está el portugués Rúben Vezo que en teoría parte como lateral derecho junto al italiano Piccini, pero los problemas físicos de este le han dado la alternativa al danés Wass en ese puesto y podría recolocar a Vezo como central. En pocas palabras, eso es precisamente lo que tienen que valorar los dirigentes del Valencia CF en las próximas semanas y la decisión, sea cual sea, tampoco puede esperar porque se necesita cierto margen de maniobra para acometer alguna operación, ya que no se descarta que haya salidas.



Batshuayi, a tiempo

En el caso de los delanteros, o en el más concreto de Batshuayi, es diferente. El futbolista belga recibió un mensaje claro del entrenador al quedarse fuera de la convocatoria por primera vez por decisión técnica y está a tiempo de cambiar la opinión que de él tienen el cuerpo técnico y el resto de la plantilla, ya que no termina de integrarse en la dinámica del grupo. Si no es así, no se descarta que pueda salir en el mercado invernal, en este sentido. De hecho, eso es lo que está valorando el Valencia CF ahora, si solucionar el problema con el gol cambiando fichas en el ataque, o si fichar en defensa.