David Villa quiere seguir jugando

David Villa decidirá su futuro la próxima semana. El exdelantero del Valencia CF, que acaba contrato con el New York City, puso fin a la temporada en la madrugada del domingo. Su equipo cayó derrotado 3-1 y fue eliminado de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) a manos del Atlanta United que dirige Gerardo 'Tata' Martino. Todo el mundo se lo preguntaba: ¿Fue su último partido? ¿Qué hará a sus casi 37 años? ¿Es posible una retirada? Según ha podido saber SUPER, la intención del asturiano no es colgar las botas todavía. El de Tuilla quiere seguir jugando al fútbol. ¿Dónde? Esa cuestión aún no tiene respuesta. El jugador, ya sin competición de por medio, quiere tomarse unos días para estudiar todas las posibilidades y consensuar una decisión con la familia. El destino final está en el aire, pero su intención de continuar marcando goles y disfrutando del fútbol no. Hay Villa para rato.

El Guaje no descarta emprender una nueva aventura en su carrera a sus 36 años. Cumplirá los 37 el próximo 3 de diciembre. Apurar sus últimos años de fútbol en otra liga es ahora mismo una de las opciones que se plantea con más fuerza. ¿Gijón? El '7' siempre mostró su deseo de volver a vivir en su tierra algún día, aunque su regreso como jugador del Sporting parece muy complicado. Tal vez su futuro pase por una liga exótica. Se lo tiene que pesar. Tampoco está descartada la posibilidad de renovar su vinculación con el New York City, donde es feliz con su familia. El club newyorquino, de momento, le abre las puertas de los despachos. El delantero siempre ha defendido que sería su estado físico el que dictara sentencia y la realidad es que David continúa en forma y con su precisión cara a puerta intacta. Hizo 15 goles este año y 80 en total como 'blue'.

Lo que sí parece claro es que su retirada del fútbol tendrá que esperar. La intención de Villa es dedicarse a sus negocios vinculados al fútbol cuando cuelgue las botas. El Guaje ha construido una infraestructura de campus y escuelas de fútbol DV7 por todo el mundo -con sede en tres continentes- del que se hará cargo tarde o temprano. De momento, se ve más en el césped que en los despachos. Algo que celebra y mucho el valencianismo.



La reacción del valencianismo

La afición del Valencia sigue teniendo a Villa en un pedestal. Dejó una huella imborrable. Le adoran como uno de sus grandes ídolos de la historia reciente del club. Se le quiere por su fútbol, pero también por el cariño que siempre ha mostrado al club y la ciudad. Desde que saltó a los medios la posibilidad de retirada muchos son los valencianistas que han aprovechado las redes sociales para enviarle mensajes. «¡Retírate en el Valencia!», «¡Vuelve al Valencia!» o «No te retires nunca». Villa siempre estará en el corazón de la afición... juegue o no juegue.