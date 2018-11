Fernando Calero, un defensa en la agenda del Valencia CF

El Valencia CF tiene unas semanas para decidir si se refuerza en el mercado invernal y el debate está en el seno del club y en la mente de los principales dirigentes valencianistas en materia deportiva, el director general Mateu Alemany, el entrenador Marcelino García Toral y el jefe del área técnica Pablo Longoria. En estos momentos no hay una decisión firme pero como ha publicado SUPER, se está valorando la posibilidad y sobre todo, en qué posición o posiciones reforzar el equipo.

En este sentido, en estos momentos lo que baraja el club es decidir entre fichar un futbolista de ataque o un futbolista de defensa, y para la decisión final va a ser importante ver el papel que futbolistas como Michy Batshuayi y Jeison Murillo tienen en las próximas semanas. Normalmente el central colombiano tendrá pocas oportunidades porque Marcelino apenas cuenta con él y ahí están las estadísticas de la temporada para acreditarlo, y se hace difícil pensar que el entrenador vaya a probar a hora a Murillo cuando lo conoce de sobra porque lleva más de una temporada a sus órdenes.

Quien sí se puede decir que está 'a prueba' es el delantero belga. Fue una apuesta clara de Marcelino pero en la última convocatoria lo dejó fuera de la lista síntoma inequívoco de que no está contento con él. A día de hoy no hay una decisión firme respecto a Batshuayi por lo que el futbolista está a tiempo de convencer a Marcelino de que es el delantero que necesita el equipo.

Paralelamente a esto, la secretaría técnica del Valencia CF sigue trabajando y viendo futbolistas en el mercado y según ha podido saber este diario, está haciendo un seguimiento a un defensa central de la liga española. Se trata de Fernando Calero, futbolista de 23 años que juega en el Valladolid y se ha convertido en una de las revelaciones del primer tramo del campeonato. Es su primera temporada en la máxima categoría pero su rendimiento ha hecho que lo estén siguiendo muchos equipos de primera división como el Sevilla, Villarreal y Real Sociedad. Calero se formó en la cantera del Málaga y del filial del conjunto andaluz lo fichó Braulio Vázquez para el Valladolid en segunda división, cuando el ex director deportivo del Valencia CF estaba en el conjunto pucelano. Se trata de un futbolista que manejan los técnicos y que han visto jugar en directo ya más de una vez pero está por ver si será el elegido para el mercado de invierno, si finalmente se opta por reforzar la defensa, o si es un nombre que el Valencia CF contempla para la temporada que viene.

En diferentes medios de comunicación de Sevilla se ha hablado mucho del interés del conjunto andaluz en Fernando Calero, como por ejemplo el periódico Estadio Deportivo. En contra de algunas informaciones, según ha podido saber este periódico, el equipo sevillano no tiene cerrado el fichaje del defensa que termina contrato en 2020 pero no llega a un acuerdo de renovación con el Valladolid, consciente de que con una cláusula cercana a los once millones de euros está en el mercado porque son muchos los equipos que pueden llegar a pagar esa cantidad.