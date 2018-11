Mensaje del Valencia CF para Vicente y su familia

Día de condolencias en el Valencia CF. Poco después de enviar un mensaje para la familia del ex presidente Amadeo Salvo por el fallecimiento de su padre Abelardo Salvo, el club de Mestalla ha enviado otro mensaje similar para Vicente Rodríguez, ex jugador valencianista y actual secretario técnico del club or el fallecimiento de su padre.



Este es el mensaje del Valencia CF: "El Valencia CF quiere mostrar sus condolencias al ex jugador y actual secretario técnico de la entidad, Vicente Rodríguez, por el fallecimiento de su padre, Vicente Rodríguez, y hacer extensivo el pésame a familia y amigos. D.E.P.".





