No hay ´caso Lato´

Salvo giro de los acontecimientos Toni Lato no va a salir del Valencia CF en el mercado invernal. La posición del club al respecto del joven lateral de la Pobla de Vallbona a día de hoy es muy clara. Marcelino no le ha dado el protagonismo que merece durante el primer cuarto de la temporada porque en un momento en el que se ha visto acuciado por la falta de resultados se ha aferrado a jugadores –en este caso a Gayà– cuyo rendimiento, según interpreta, representa una garantía ante cualquier contexto y rival que se plante enfrente. Este curso solo ha aparecido dos veces –contra la Real Sociedad y el Ebro, en la Copa– y sus cifras de participación contrastan con las que tenía la temporada pasada: jugó diecisiete de los 26 primeros partidos del Valencia CF, ocho de ellos a estas alturas del curso de competición. Los números hablan claro acerca de su papel en el equipo, el canterano es ambicioso y, naturalmente, no se conforma. Quiere jugar más. Existe una desproporción tremenda entre la calidad de su trabajo, el impacto que se le adivina en el equipo y su presencia en los onces. En Paterna lo saben. Su perfil silencioso, abnegado y solidario lo convierte a ojos de Marcelino en un futbolista a recuperar.

Lato está marcado como un activo dentro de los planes del club y representa una especie de deuda para el técnico, que ha podido comprobar cómo su escaso protagonismo ha menoscabado su depósito de confianza. El jugador es uno y sus circunstancias y el Lato que se vio ante el Ebro es una caricatura de lo que realmente es; una versión muy lejana al Lato que contuvo a Gareth Bale en el Bernabéu. Su ausencia en las listas de la Sub-21, las veces que se ha quedado fuera de la lista por descarte técnico... Todo eso cae a plomo sobre la mente y atenaza las fibras de un jugador con sobradas condiciones para triunfar en Mestalla. El '15' necesita confianza en vena y en el club lo ven como un futbolista estratégico. Renovado el año pasado hasta 2021, Mateu Alemany reconoce en el de la Pobla una debilidad personal. Es un jugador que le enamora y al que le adivina un gran futuro en la entidad. El director general no va a aceptar una propuesta de traspaso, se niega a ponerle opciones de compra y de momento se descarta también cualquier posibilidad de cesión. Habrá que ver cómo evoluciona el tema. El mercado es un terreno impredecible y restan más de dos meses para que baje la persiana el periodo invernal pero la línea es clara en el club. Si tras otros jugadores se dibuja un panorama incierto, su situación es diferente.

No hay 'caso Lato'. Por él en los últimos meses han llegado a las oficinas de Mestalla ofertas muy jugosas. Desde los 7 millones de euros... ¡hasta los dieciocho! Hay clubes dispuestos a apostar fuerte pero la posición del Valencia CF sigue siendo rotunda: Lato no se mueve. La del jugador también: su sueño es abrirse paso y triunfar en el equipo en el que lleva desde que fichó procedente del Atlético Vallbonense tras marcar 130 goles en una temporada. El carril izquierdo fue la primera posición que se cerró de cara a esta temporada, la confianza era total en torno a los dos jugadores de la casa y todo hacía presagiar que, con la entrada en juego de una tercera competición como la Champions y un punto más de cocción por parte del futbolista su participación sería mayor. Nadie esperaba este inicio de temporada. Ni Lato, ni el propio Marcelino.