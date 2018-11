Este es el precio del central Fernando Calero

El Valencia CF tiene un defensa en la agenda, se llama Fernando Calero, juega en el Valladolid y a sus 23 años es una de las sensaciones de LaLiga. Es su primera temporada en Primera pero cotiza a la alza y su nombre no es desconocido para las secretarías técnicas de los equipos con aspiraciones europeas del país. El club de Mestalla, mientras decide si acude al mercado invernal y se debate entre apuntalar la defensa o el ataque, ha dado con un jugador que atrae una alta competencia. Villarreal, Sevilla, Real Sociedad... Son varios los equipos que ya han preguntado. Acaba contrato en 2021, su cláusula de rescisión es de solo once millones de euros y eso lo convierte en un gran atractivo.

SUPER destapaba el pasado miércoles que está en el foco para el Valencia CF y ayer, por si acaso, el director deportivo del Valladolid, Miguel Ángel Gómez, avisaba en la sintonía de Radio Marca Valladolid que no está dispuesto a poner ninguna facilidad para la salida del central a ningún equipo: «No lo damos por perdido, Fernando Calero es feliz aquí, aunque es difícil porque son clubes de Champions o que tienen 200 millones de presupuesto los que lo quieren. Cuando ellos le pueden dar siete o diez veces lo que le estamos dando, es muy difícil».

Defiende el director deportivo pucelano que no está dispuesto a negociar su salida en el mercado invernal: «Nosotros apostamos por él cuando se dudaba el año pasado, no sería coherente si yo a las primeras de cambio lo traspasara, para mí es un eje fundamental del equipo», si bien asume que puede ser difícil de retener en un momento dado. «Nadie nos ha pedido precio a nivel oficial pero es verdad que en el palco cada vez vienen equipos más importantes, no solo nacionales sino también extranjeros», indica.

El objetivo del Valladolid, en este sentido, y tal como manifiesta Miguel Ángel Gómez, es intentar que Fernando Calero renueve su contrato antes de entrar su recta final, donde el conjunto vallisoletano perdería poder ante una posible negociación: «Vamos a intentar la renovación sabiendo la dificultad que tiene. Los equipos que lo quieren ya saben lo que tiene que hacer. Tienen que pagar la cláusula, no hay ni un euro de rebaja». El Valladolid asume esa postura de fuerza ante la amenaza de otros equipos debido a la calidad de un futbolista que a día de hoy podría considerarse 'insustituible' en el conjunto que dirige Sergio González.