Uría: "En el Valencia CF todo sabe a poco, a nosotros también"

Rubén Uría, segundo de Marcelino García, ya tiene en mente sumar los próximos tres puntos en el partido ante el Rayo. Como todos. Estas son algunas reflexiones del técnico respecto a los resultados de este primer tercio de temporada y algunas decisiones importantes, como haber acabado con las rotaciones en los últimos partidos.

Ha llegado el Valencia CF a este parón de LaLiga con dos victorias.

Tenemos la sensación de que se está trabajando bien, en la línea correcta y que hay un desequilibrio de la efectividad defensiva con la ofensiva, que no quiere decir que solo fallen los delanteros. Todo nuestro trabajo lo basamos en lo grupal, en este equipo todos defienden y todos atacan.

¿Cómo está de ánimo el vestuario?

Contento, después de las victorias el vestuario siempre está contento, y por esa falta de resultados, estas victorias, aunque son apretadas, igual se valoran un poco más con rabia contenida.

El grupo nunca ha perdido la confianza y siempre ha creído que la línea de trabajo era la correcta, ¿es un impulso al ver que ya se refleja en los resultados?

Estamos en un club con una dimensión tan grande que todo sabe a poco, a nosotros también, finalizas el partido de Getafe y ya piensas en que vamos a ganar el siguiente partido, no en que tenemos que ganar, sino en que vamos a ganar. Viendo cómo está LaLiga de apretada, somos muy optimistas de que todo lo que estamos haciendo y cuando cambie un poquitín esa dinámica de efectividad vamos a llegar a los puestos donde debe estar el Valencia CF.

¿Están convencidos de que al final de curso, el Valencia CF va a estar arriba?

Sí, estamos plenamente convencidos de que, con la ayuda del club, los jugadores y la afición, todos juntos, vamos a estar arriba seguro.

Solo un equipo de LaLiga ha encajado menos goles que el Valencia CF, además les crean pocas ocasiones, ¿es un síntoma también de que siguiendo esa línea van a acabar en la zona privilegiada?

Pensamos que encajando pocos goles, al final, estaremos arriba porque creemos que nuestro potencial ofensivo está muy por debajo actualmente de lo que verdaderamente han demostrado estos jugadores en temporadas anteriores. Si encajamos pocos goles, nos hacen pocas ocasiones y cada día generamos más, al final conseguiremos el objetivo de hacer goles.

La temporada pasada los cuatro delanteros promediaron 18 goles de media cada uno, ¿es toda una garantía?

Sí, y los jugadores de banda también, como Guedes como Carlos Soler van a ir aportando, están en crecimiento, y seguramente a final de temporada todo este comienzo lo veamos como algo positivo que nos ha hecho ser más fuertes.

¿Les ha sorprendido la eclosión de Carlos Soler?

No especialmente, porque veíamos el potencial que tenía y actualmente sigue en pleno crecimiento. Le está viniendo muy bien los jugadores que tiene al lado, el jugar en una posición que creemos que da un gran rendimiento y que en un futuro va a poder jugar tanto por dentro como por fuera, y es muy enriquecedor. Tenemos fe ciega en que siga su proceso de crecimiento.

¿Cómo valora el apoyo incondicional de la afición?

Está el aura del fútbol español de que la afición del Valenca CF es muy exigente, pero la afición del Valencia CF es centenaria, ha visto ganar títulos, a grandísimos jugadores, a entrenadores, y es exigente, pero no tiene ese punto de maldad como quieren ver en otros lados. La afición del Valencia CF es exigente, han visto este año que hay un trabajo, que el equipo se esfuerza, que no baja los brazos. ¿Que no hemos conseguido resultados? Nosotros somos los primeros que no estamos a gusto con esa situación, pero ellos han reconocido que el equipo ha querido ir a ganar. Siempre estaremos agradecidos tanto al club como a la afición por el trato recibido desde que hemos llegado aquí y van a ser una parte importante de que el equipo va a ir hacia arriba.

En los últimos tres partidos no han hecho prácticamente cambios, ¿cuál era el objetivo?

Cuando hacemos rotaciones pensamos que es lo mejor, y ahora creímos que eso era lo mejor, que era lo ideal para la situación en la que estábamos. En el equipo todos son importantes y los que menos minutos están teniendo van a ser importantes en un futuro.