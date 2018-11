Gonçalo Guedes, otros diez días en blanco

Ya es lo habitual. El Valencia CF volvió a quedarse sin Gonçalo Guedes durante los diez días que el futbolista ha estado en la disciplina de Portugal para no jugar ni un solo minuto en los dos partidos del combinado luso ante Italia y Polonia. Lo mismo que en el anterior periodo de partidos internacionales. Aunque esta vez no tenía molestias, el jugador sí se marchó muy al límite después de haber forzado para disputar tres partidos consecutivos frente a Girona, Young Boys y Getafe. Le habría venido bien quedarse pero Portugal con él no hace excepciones, cosa que con Cristiano Ronaldo sí.

Al final, Guedes regresa como se fue, sin haber disputado un solo minuto con Portugal desde que cayeron eliminados en el pasado Mundial de Rusia. La parte positiva es que el futbolista no ha sufrido desgaste alguno en estos dos partidos con su selección y estará en perfectas condiciones para el choque del sábado ante el Rayo Vallecano. La negativa, estar otra vez prácticamente diez días sin entrenar en la ciudad deportiva para no aportar absolutamente nada a su selección.

Marcelino, que tiene previsto entrenamiento este miércoles a las 11:00, lo hará probablemente sin el internacional una vez más, porque es difícil que llegue a tiempo. Eso sí, el valencianista disputará en 2019 la final four de la Liga de Naciones, después de quedar primera de su grupo por delante de Italia y Polonia. Lo mismo que Joao Cancelo, ya afianzado en la selección portuguesa, disputó en este partido los 90 minutos.

Por lo demás, nada había en juego en el partido que cerraba este grupo de la Liga de Naciones entre Portugal y Polonia, que sin sus estrellas Ronaldo y Lewandowski empataron a uno. Los polacos estaban descendidos y los lusos tenían asegurado el pase a la final four. El partido fue insulso, sin un claro dominador y con escasas ocasiones de gol por ambas formaciones. El gol de los lusos llegaría a balón parado, tras un córner botado por Renato Sanches que remató al fondo de la portería el delantero del Sevilla André Silva, que la peinó a la perfección en el primer poste.

Tras el descanso, el punto de inflexión llegó en el 64, cuando el centrocampista del Oporto Danilo fue expulsado tras derribar dentro del área a Milik y evitar así una clara ocasión de gol. El propio delantero se encargó de lanzar la pena máxima, que además hubo de repetir al considerar el árbitro que habían entrado varios jugadores en el área antes de tiempo.



Ficha técnica:

Portugal: Beto, Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Kevin Rodrigues, Danilo, William, Renato Sanches, Rafa (Bruma, 70'), Guerreiro (João Mário, 61') y André Silva (Éder, 87').

Polonia: Szczesny, Bereszynski, Bednarek, Cionek, Kedziora, Krychowiak, Klich (Jacek Goralski, 75'), Grosicki (Damian Kadzior, 79'), Zielinski (Damian Szymanski, 90'), Frankowski y Milik.

Goles: 1-0: André Silva, m. 34; 1-1: Milik, m. 64.

Árbitro: Sergey Karasev (RUS). Tarjetas amarillas: Cionek (11'), Bednarek (28'), André Silva (67'), João Mário (90'). Tarjeta roja: Danilo (63').

Estadio: Dom Alfonso Henriques, en Guimarães.