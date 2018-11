Marcelino tiende la mano a Batshuayi

Marcelino García Toral y Michy Batshuayi se vieron las caras ayer por la tarde en la ciudad deportiva de Paterna. Lo hicieron diez días después. El entrenador y el delantero no habían coincidido en persona desde que el internacional belga fue descartado el viernes 9 de noviembre para el Getafe-Valencia CF del día siguiente en el Coliseum. El futbolista se marchó con su selección y no regresó hasta ayer. El reencuentro no fue frío. Todo lo contrario. El técnico saludó al futbolista a su llegada a las instalaciones y el preparador físico de Marcelino lo felicitó por sus goles goles a Islandia con un pasillo de collejas en el interior del gimnasio. Un 'Sant Vicent' como se conoce en València. El gesto se interpreta en el vestuario como un primer paso para intentar recuperar al jugador.

Uno de los retos de Marcelino después de este parón liguero es recuperar a Batshuayi. El entrenador no ha parado de lanzar mensajes en esa dirección durante los últimos días. Hay que estar cerca del jugador, hay que ayudarlo, darle información, decirle lo que hace bien y lo que hace mal... hacerle mejorar en definitiva. El recibimiento de ayer al belga en Paterna demuestra la intención del técnico. Marcelino le ha tendido la mano desde el primer día. Ahora falta que el jugador responda con la exigencia y la implicación necesaria para que poco a poco vaya recuperando el terreno perdido en el último mes. Algo que no es nada fácil. Ahora mismo Santi Mina, Rodrigo Moreno y Kevin Gameiro siguen por delante de él. Tendrá que poner de su parte. Al menos en las redes ya se ha notado un cambio. El jugador animó a sus compañeros contra el Getafe, celebró la victoria y quiso demostrar con una fotografía que vio el partido desde un portátil. Aunque lo que verdaderamente importa es que demuestre esa voluntad de cambio en el césped.

El domingo se llevó un revés importante a nivel colectivo al quedarse fuera de la 'Final Four' de la Nations League, pero el balance a nivel individual es positivo. Michy marcó dos goles a Islandia (2-0) el jueves en Bruselas y ha vuelto reforzado. Los necesitaba. Su mensaje a la finalización del partido también fue en tono conciliador. «Sobre mi salida de Valencia, solo puedo decir que son rumores. No tengo ningún problema con el club y me entiendo muy bien con el entrenador. El equipo está en una mala fase, pero vamos a seguir trabajando para remontar la pendiente», declaró. Ya lo dijo su seleccionador Roberto Martínez hace pocos días desde la concentración de Bélgica. «Michy siempre ha sido importante cuando ha estado implicado». Es lo que le pide Marcelino. Condiciones le sobran.