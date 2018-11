El mensaje de David Villa a la afición del New York City

David Villa sigue sin resolver su futuro. El exdelantero del Valencia CF, que acaba contrato con el New York City, quiere seguir jugando al menos una temporada más. El Guaje no descarta emprender una nueva aventura en su carrera a sus 36 años. Cumplirá los 37 el próximo 3 de diciembre. Apurar sus últimos años de fútbol en otra liga es ahora mismo una de las opciones que se plantea con más fuerza. Y en este contexto, el delantero ha lanzado un mensaje a la afición del conjunto neoyorquino, ¿una despedida?.



"Después de unos días de reflexión tras quedar eliminados quería pedir perdón a todos los fans del New York City por no poder alcanzar nuestro objetivo y a la vez daros las gracias por el apoyo incondicional durante todo el año. Habéis vuelto a ser la parte más importante de nuestro club!", decía David Villa en su cuenta personal en una conocida red social.





After taking a few days to reflect, I wanted to apologize to all @NYCFC fans for not achieving our objective this season. I want to thank you for the unconditional support that you gave us this year. You have, again, been the the cornerstone of our club! pic.twitter.com/EYKLA8Otx7