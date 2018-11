Día clave para el futuro de Murillo en el Valencia CF

Hoy, viernes 23 de noviembre de 2018, es un día clave en el futuro de Jeison Murillo. Al futbolista colombiano del Valencia CF, después del inicio de curso con menos participación en toda su carrera desde que dio el salto a la élite, Marcelino le ha abierto la puerta de salida. Lo ha hecho a su manera. Sin ser especialmente explícito, invitando a que sea el propio futbolista el que dé el paso en busca de mayor protagonismo fuera. Entre los dos hubo un cara a cara en privado que el asturiano hizo público durante su entrevista concedida a Deportes COPE Valencia hace tan solo unos días. «Lo importante para mí siempre es que un jugador quiera estar en un sitio. Siempre. Si él quiere estar aquí no tengo ninguna queja, todo lo contrario, y así se lo manifesté a él, pero tienes que decidir y juegan dos. Garay y Gabriel Paulista eran los titulares la temporada pasada, siguen a buen nivel, el equipo encaja poco y le hacen pocas ocasiones. Diakhaby en un momento dado pudo adelantar a Murillo... Son situaciones que se dan. Tiene que estar descontento porque estar contento tampoco diría mucho de él. Su respuede manera sto a nivel de trabajo, de respeto y de compañerismo es irreprochable, él sabe su situación. ¿Qué quiere hacer él? En su ya momento se verá».

La situación que describe es calcada al encuentro mantenido entre ambos. El jugador, como intuye el técnico, no está conforme en absoluto con el rol que tiene en el equipo. Solo ha participado en tres partidos –Juventus, Celta de Vigo y Ebro– esta temporada, considera que su rendimiento en los entrenamientos es óptimo y su nivel de implicación también. No se ha visto envuelto en ningún conflicto deportivo ni extradeportivo y su situación es difícil de comprender y de explicar. Cada día hay más ruido alrededor de la situación del valencianista, las especulaciones se multiplican. La realidad es que el jugador a día de hoy no ha tomado todavía una decisión. Aunque a corto-medio plazo ese es el escenario más probable Murillo no ha asumido su salida como una realidad definitiva sino que ha marcado la serie de partidos que hay de aquí a final de año para dilucidar si cuenta con alguna posibilidad para hacerse sitio. El jugador todavía alberga una mínima esperanza de que el cuerpo técnico le de la oportunidad de demostrar su valía y espera acontecimientos. Su actitud es positiva y esa es la posición que adoptó al volver de Milán, donde pasó el fin de semana libre con sus familiares este parón. Si su situación no cambia a mejor saldrá en enero. Esa es la información que tiene SUPER respecto al central nacido en Cali.

¿Por qué hoy es un día clave para Murillo? La de hoy es la primera lista de convocados que va a confeccionar Marcelino en este periodo que el jugador interpreta como la hora de la verdad. El asturiano, con la baja de Cheryshev, tiene que hacer tres descartes técnicos. ¿Será uno de ellos el colombiano? Al mediodía, la respuesta. Cada vez que se ha quedado fuera de la convocatoria para él ha sido un auténtico revés y en lo que va de temporada ya van seis veces. Jugar contra el Rayo Vallecano, penúltimo clasificado, tendría un valor específico para Murillo: entrar en lista tras las dos últimas ausencias –Young Boys y Getafe– mantendría vivas sus esperanzas. Por el contrario, quedarse fuera clarificaría su futuro, reforzando de forma casi definitiva la sensación de que se trata de un jugador arrinconado. Su continuidad o su salida del club se define ahora.

Marcelino, como desvelaba SUPER días atrás, señala la conveniencia de fichar un central que le inspire un nivel de confianza similar al que despiertan en él Garay o Gabriel Paulista y prefiere que salga el colombiano, que fue un fichaje de Mateu Alemany –y no suyo, como el propio Paulista o Diakhaby, al que dio luz verde a propuesta de Pablo Longoria– y que sí valora de forma positiva su potencial. Este periódico cazaba en un restaurante del barrio de El Carmen este miércoles una reunión de Mateu Alemamny, Anil Murthy y Longoria con dos los agentes Stefano Castagna –ex de Neto– y Eugenio Botas, representante de Marcelino. En el encuentro se habló de fichar y hubo dos nombres sobre la mesa: Diawara, centrocampista del Nápoles, y Wesley, delantero del Brujas. Y es que el ataque es otro de los asuntos que genera debate interno en el club. La situación de Batshuayi genera dudas. Marcelino va a darle otra oportunidad... Tras quedarse fuera ante el Getafe, también estará atento a la lista.