Fichajes: Amadou Diawara está en el mercado

Murillo es una de las llaves del mercado, pero no la única. El Valencia CF está trabajando distintos escenarios y varias alternativas. En el club están pendientes de que se resuelva el futuro del equipo en la Champions. No es lo mismo jugar los octavos de final de la Liga de Campeones, con ese plus en forma de ingresos económicos, que la Europa League. También hay un salto en el nivel de exigencia. Después habrá que resolver la posición y el perfil de los posibles fichajes. Los técnicos contemplan todos los escenarios. Las próximas semanas serán determinantes, por rendimiento y por el rol de los futbolistas. Michy Batshuayi tendrá una segunda oportunidad, pero tiene que dar ese paso al frente que espera el entrenador y el club.

El pasado miércoles, Mateu Alemany, Anil Murthy y Pablo Longoria se reunieron con Stefano Castagna –miembro de la agencia Football Capital– y Eugenio Botas, agente de Marcelino. Sobre la mesa, dos nombres: Wesley (delantero del Brujas) y Amadou Diawara, centrocampista del Napoli. Al hilo de esa información, La Gazzetta dello Sport publicó este viernes un especial fichajes en el que colocaban a Diawara en el mercado. El Valencia CF trabaja pensando en presente y futuro. El guineano tiene un precio de salida de 15 millones de euros.