Cuestión de honor

¿Realmente tiene la sensación de que el Valencia CF vive la temporada de su Centenario? En un contexto sin fútbol de clubes durante medio mes, la pregunta del periodista traía a la mente vinos, tifos, libros, partidos conmemorativos y actos varios. Marcelino, en cambio, centró el foco en lo realmente importante para la entidad. «La competición y nuestra situación, no esperada, hace que nos obsesione el equipo, nos absorbe. El Centenario tiene sus actos, pero nosotros estamos al margen porque queremos competir, ser competitivos toda esta campaña, pues daría mayor valor al Centenario. Este año tenemos la obligación añadida de hacer las cosas bien y tener al Valencia en el puesto que merece por su historia».

Como reconoce el asturiano, su propio currículum empuja al conjunto de Mestalla a escapar de la parte medio-baja de la clasificación e ir acercándose a los cuatro primeros lugares, donde le dicta el pasado y a los que el futuro premiará con un billete para la próxima Liga de Campeones 19/20. Dos motivos convierten el Valencia-Rayo en un auténtico match ball. Primero, la desventaja de nueve puntos con el cuarto, excesiva teniendo en cuenta que Barcelona, Sevilla y Atlético ocupan ya el podio de la Liga. Después está la deuda moral con una afición que en tan señalada temporada aún, a 24 de noviembre, no ha visto ganar en Mestalla a los suyos en el torneo de la regularidad.

Ni el partido del martes en Turín, a vida o muerte en la Champions, resta un ápice de importancia a los tres puntos de hoy. No hay otra opción para un equipo que los necesita como el comer antes de visitar al Real Madrid el 1 de diciembre y recibir al Sevilla el siguiente sábado. Una «parte alta» del once de las victorias ante Young Boys y Getafe «participará» contra el penúltimo de la tabla. «Nuestro inicio provoca que el Rayo, que la Liga, sean más importantes. Además, salvo Carlos Soler, la mayoría tuvo seis-siete días de descanso sin jugar. Ahora queremos confirmarnos con una segunda victoria seguida, lo prioritario es lo inmediato y el duelo con la Juve lo consideramos secundario. Acabado este partido, pensaremos en él, ya que también será muy importante», agrega Marcelino.



Idea de continuidad

El entrenador llega al sábado pendiente del estado físico de varias piezas básicas. El plan es poder repetir un once lo más parecido posible al de la reacción. Una de las pocas novedades podría darse en la portería con una oportunidad para Jaume, aunque Neto volvió a entrenarse a buena intensidad tras unos días a menor ritmo por molestias en el codo. Marcelino pretende dar continuidad a los ejes defensivos del Valencia, equipos menos goleado desde la jornada 4. Por ello, espera que Gabriel continúe este sábado sin secuelas del mareo del jueves y que Garay deje atrás los dolores provocados por un golpe. En la medular las molestias de Kondogbia en la rodilla invitan a ver de nuevo a la dupla Coquelin-Parejo y en las bandas la situación más preocupante es la de Gonçalo Guedes. «Después del Barça su lesión derivó en una descompensación pélvica, pensamos que puede estar disponible, aunque lo analizaremos en las próximas horas», dice el míster asturiano. Si Guedes no se siente en plenitud, Ferran se repartiría con Soler los extremos, donde Cheryshev sigue siendo baja.

La visita del Rayo, en zona de descenso merced a 25 goles encajados, se presenta con un estimulante para reforzar la sintonía entre los blanquinegros y su público... Para desprenderse con unos cuantos goles de la losa estadística de un Valencia que es el equipo con menos dianas a favor de la Liga. Sólo ocho. Sin embargo, Marcelino no se fía y recuerda las dificultades en las que puso, por ejemplo, el Rayo al Atleti en el Metropolitano o como Barcelona y Villarreal sufrieron en Vallecas. Los franjirrojos –con la baja sensible de Kakuta– no conocen el triunfo desde el 14 de septiembre en Huesca (0-1). Precisamente, si los oscenses ganan al Levante podrían ceder a los rayistas el farolillo rojo. El Leganés de Pellegrino salió, de momento, del descenso sumando 13 puntos, uno por debajo de los valencianistas.