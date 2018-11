"Tenemos equipo para competir contra la Juve"

Gabriel Paulista, uno de los más destacados de la temporada, asegura que van "más tranquilos" tras las tres victorias seguidas. Estas son sus declaraciones tras la victoria del Valencia CF frente al Rayo Vallecano:

¡Que falta hacía!

Tenemos que celebrar mucho la victoria, siempre que jugamos en casa buscamos ganar los partidos, hemos pasado un mal momento en la competición sin victorias, pero creo que la mala racha pasó, estamos en un camino diferente. Tenemos que seguir así, descansar y pensar en el próximo partido.

Marcador importante de cara a lo que viene.

Ahora jugamos más tranquilos y con menos presión, jugamos mejor, con la cabeza más tranquila y ahora tenemos un partido en Champions que hay que jugar como si fuera una final. Hay que buscar una gran victoria allí para seguir en Champions y contra el Madrid también vamos a intentar la victorias aunque sabemos que va a ser muy difícil, en su campo son más fuertes.

¿Es imposible ganar en Turín?

Ahora estamos más tranquilos, con tres victorias seguidas vamos más tranquilos, es un partido muy difícil contra la Juventus que es un equipo que va a pelear por la Champions. Tenemos equipo para competir contra ellos, ahora tenemos dos días para descansar. Ganar 3-0 nos da más confianza. Sabemos que tendremos que defender más que hoy todavía y ser más precisos con el balón.

Alegría para la afición.

La afición estaba igual que nosotros. Todos los partidos que jugamos en casa intentamos salir con la victoria, pero no pudimos. Hoy pudimos darle la alegría a todos, a nosotros, la afición, nuestra familia que también sufre.

Has estado cerca de marcar.

Trabajo para hacerlo mejor, intento dar el máximo y estoy en un gran momento, trabajando mucho y dando mi máximo. He tenido una buena oportunidad, he hecho un buen control, pero estaba Santi ahí para meterla, me alegro mucho por él, por Kevin, por Rodrigo por las asistencias, estoy muy contento hoy.