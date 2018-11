El mensaje de Marcelino a Batshuayi

A la vuelta de la concentración del jugador con Bélgica, la conversación entre Michy Batshuayi y Marcelino ha fluido en la Ciudad Deportiva de Paterna. El delantero sabe que hasta que se abra la venta de fichajes en enero dispone de una segunda oportunidad para aprovechar el tiempo y el espacio que le ha brinda el Valencia CF, a donde llegó cedido del Chelsea a mediados de agosto. A finales de diciembre, cuando vuelva a detenerse nuevamente la competición, el Valencia analizará otra vez rendimiento, actitud y contexto del futbolista. A día de hoy, la intención de Marcelino es poder recuperar para el equipo de Mestalla la versión buena de Batshuayi: La de su cesión al Borussia Dortmund o la de los compromisos con la selección, con la que anotó dos goles en el encuentro de la UEFA Nations League frente a Islandia el 15 de noviembre.

«A mí me interesa que meta goles con el Valencia, no con su selección. A su vez, el hacer goles con su país sí creo que es un refuerzo anímico. Con Michy no hay nada que ocultar, es una cuestión de adaptación y rendimiento. Trato de tomar decisiones justas y equitativas, y en esa dinámica vamos a seguir. Nosotros intentamos facilitar la adaptación para que el rendimiento sea acorde a su capacidad futbolística. Al mismo tiempo, tenemos que demostrarle la exigencia, como a todos, y tomar decisiones que conlleven lo mejor para el equipo», así responde el técnico a la pregunta de si «va a aprovechar la dinámica goleadora con la que ha regresado Batshuayi de Bélgica».

El delantero de Bruselas probó en un ataque al lado de Santi Mina. Sin embargo, según las palabras de Marcelino, y lo dicho también sobre la sequía de Rodrigo Moreno, las opciones de que 'Bats' pase de quedarse fuera para viajar a Getafe directamente al once frente al Rayo parecen pocas. «La temporada pasada tuve una respuesta similar sobre Rodrigo. Confiamos en él, en su capacidad, talento y actitud. Es una cuestión de que el gol entre, porque eso aumentará su determinación e improvisación. Rodrigo es importante sin el gol, ya que genera situaciones intermedias, da profundidad, es buen pasador. Todo esto son acciones de gran utilidad. Los delanteros necesitan el gol. Estoy seguro de que los van a marcar por la calidad, trayectoria y actitud diaria», dice un técnico que apuesta por la continuidad. Por ello, Santi Mina y Rodrigo parten con ventaja para jugar como titulares.

Precisamente, Marcelino respondió sobre las últimas especulaciones sobre el delantero gallego, una supuesto oferta. ¿Mina es intocable para el entrenador? «No hemos pensado en salidas. Si alguien se va por un traspaso o porque no está cómodo y quiere jugar más, se valorará. Hoy no hay decisiones, ni quiera peticiones». El entrenador condicionado posibles fichajes a salidas de jugadores de la actual plantilla. Asimismo, cuestionado por el estado de negociaciones de renovaciones como las de Dani Parejo o el mismo Mina, indica: «Se trata de temas del club. Si se me pide una opinión la doy, pero no estoy al tanto del día a día. Se valora y se decide... lo normal es que el Valencia CF quiera seguir mucho tiempo con futbolistas titulares e importantes». Ezequiel Garay, como Parejo, también acaba contrato en 2020.