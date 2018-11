Alfarrasí interpreta el pasdoble ´José Renart´

L'Agrupació Musical La Banda d'Alfarrasí (la Vall d'Albaida) participà ahir a Mestalla en el partit que van disputar Valencia CF i Rayo Vallecano. La banda, a les ordres del director Pau Climent Montaner, va interpretar la marxa cristiana 'Paco Jover'; els pasdobles 'Juanito el Jari', 'Als Bandolers', i 'José Renart' de Miguel Villar. Els musics d'Alfarrasí també van interpretar l'himne 'Amunt València' i la marxa de José Padilla 'Valencia', en el punt fixe enfront de la llotja. La entitat va estar representada pel president Pau Cerdà Ortolà i el primer tinent d'alcalde i regidor d'hisenda, economia i festes, Mario Linares Navarro.

L'Agrupació Musical 'La Banda' d'Afarrasí naix en 1984 quan un grup d'amics decidix associar-se i fundar una banda musical, federant-se en 1995 com a tal. Comencen amb pocs músics però en l'actualitat està formada aproximadament per cinquanta components, oferint les seus actuacions en les diferents festes populars dels pobles de la comarca de la Vall d'Albaida i d'altres poblacions de les comarques veïnes, moros i cristians, falles i revetles. Així participen activament, any rere any, en les celebracions de municipis com Ontinyent, l'Olleria, Agullent, Montaverner, Aielo, Alfarrasí, Anna, La Llosa, Xàtiva, la Vila-joiosa i Alcoi entre altres. També realitzen concerts, com el de Santa Cecília i el concert de Música Festera, els dos en la població, d'Alfarrasí. Participen també en els intercanvis del programa 'Retrobem', en les Diades musicals de la Vall d'Albaida i altres actuacions.

El director Pau Climent Montaner va començar els estudis musicals al conservatori Professional Lluís del Milà de Xàtiva en les especialitats de Tuba i Trombó. És diplomat en magisteri musical per la Universitat de València i llicenciat en composició al Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, en el qual continua els seus estudis en l'especialitat de Direcció d'Orquestra i Cor junt a diversos cursos de perfeccionament de direcció de banda amb José-Rafael Pascual Vilaplana, Franco Cesarini i Enrique García Asensio. És director de l'Agrupació Musical La Banda d'Alfarrasí i l'Agrupació Vocal Clarialba de Montaverner, tasca que compagina com professor de fonaments de composició i professor de Banda i Orquestra al Conservatori Professional de Música de Xàbia. Com director ha estrenat diverses obres de joves compositors, així com compositor diverses peces al Palau de la Música de València, al centre La Nau de la Universitat de València i al Conservatori de Música Joaquín Rodrigo .