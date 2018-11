Las 13 preguntas para Marcelino antes del Juventus - Valencia CF

Marcelino García Toral afronta la cita de este martes frente a la Juventus de Turín confiado de que su equipo hará todo lo posible por sacar un resultado positivo y seguir adelante en la Champions League, dejando de lado el próximo partido liguero frente al Real Madrid.

Es un partido de todo o nada

Es un partido de fútbol que afrontamos con mucha ilusión, es la mejor comeptición del mundo ante un equipo candidato a estar en la final y ganarla. Nosotros venimos con la intención de ganar para depender de nosotros mismos y con esa idea vamos, espero un partido largo, difícil, puede que hasta tortuoso, pero el equipo está bien, es dificil enfrentarse a nosotros y a ver si tenemos el juego, la intensidad y el acierto necesario para ganar.

¿Estarán pendiente del otro partido?

No debemos estar pendientes, hay que estar pendientes de nuestro juego e intentar ganar, cualquier distracción en algo que no somos participes no nos conllevará nada favorable.

¿Le condiciona en algo el Madrid?

No. Pensamos en este partido única y exclusivamente, para el partido del Madrid vienen cuatro días, el Madrid también juega en unas condiciones similares porque juega contra la Roma y nuestra única atención está fijada en ese partido en intentar ganarlo, lo demás lo dejamos para el miércoles.

¿Tiene previsto repetir once?

Si hoy transcurre el entrenamiento con normalidad... hemos traído algunos jugadores más porque tenemos algunas dudas, pero si están disponibles todos, no haremos muchos cambios. [Esta es la convocatoria del Valencia CF para medirse a la Juventus de Turín]

La delantera ha tenido una intervención notable. ¿Es clave para el equipo?

Es la lógica que estos delanteros metan goles, den asistencias y pongan en dificultad a los rivales, antes los ponían también pero faltaba el acierto, ese crecimiento en la definición va a aumentar porque son jugadores de nivel porque así lo han demostrado. En el fútbol hay situaciones poco explicables y el periodo por el que estábamos pasando lo era.

¿Cómo parar a Ronaldo? Viene con muchas ganas por la roja de Mestalla.

Creía que no me íbais a preguntar. Cristiano es un futbolista extraordinario y no va a tener en cuenta lo que le sucedió allí porque el Valencia no le hizo nada, el que lo expulsó fue el árbitro, si me tocara a mí expulsaba a todos. Es un jugador que a lo largo de su taryectoria quiere ganar, meter goles y si algo le ha distingido es esa ambición desmedida por ser mejor cada dia. Nos nos vamos a encontrar a un Cristiano diferente al que estábamos acostumbrados en Mestalla. Sabemos cuáles son sus características.

¿Puede jugar Coquelin? ¿Cómo está Kondogbia?

Coquelin es un jugador que tuvo adaptación rápida, un rendimiento alto, pero tuvo la lesión y volvió como si no hubiera notado su ianctividad. Es un jugador que es lógico que acuse los minutos, pero está preparado para jugar. Kondogbia tambien está absolutamente preprarado y mañana tomaremos la decisión.

¿Hubiera firmado llegar a este partido así hace unas semanas?

No, hubiera firmado estar en una situación mejor, con más puntos, estamos echando en falta el empate del Young Boys y no haber ganado en Manchester porque lo merecimos más. Esos dos empates nos lo ponen más difícil para jugar un partido que sabíamos que iba a ser el más complicado, pero el equipo ha aumentado su confianza, su alegría es mejor, porque las victorias dan eso, ahora somos más resolutivos que hace un mes.

¿Ha sacado algo en claro del United?

Cada partido es una historia diferente, los equipos tenemos estilos y jugadores diferentes, ¿Qué me gustaría tener? Pues el acierto que tuvo el Manchester y ganar, porque eso fue lo que le hizo ganar aquí. Hubo un equipo muy superior como la Juve pero la justicia en el fútbol son los goles y lo que queda es el resultado. En el juego hay que estar a un nivel superior al del Manchester.

¿Puede seguir Wass en el lateral derecho o puede entrar Piccini?

No tengo nada que decir, tomaré una decisión y espero acertar.

Dijo que el equipo no estaba prepatado para partidos de esta nivel ¿ahora lo está?

Estamos mucho mejor que en aquel partido a nivel físico, futbolístico y competitivo y por posibilidades de elección.

Solo vale ganar. ¿Condiciona el planteamiento? ¿Le da vueltas a la cabeza?

En una pizarra ganaré el partido seguro pero en el campo es difícil todo, jugamos contra un gran rival y vamos a buscar nuestro máximo rendimiento con nuestras idea futbolisticas, no vamos a salir a lo loco desde el minuto uno. Hay que jugar nuestras bazas y una nuestra es la paciencia. La Juve se juega mucho y hay que contrarrestarlo durante los noventa munutos, espero un partido largo, disputado, muy dificil, pero estamos jugando la Champions, si estuviéramos en nuestra casa no tendríamos la suerte de jugar estos partidos. Son los partidos que hacen crecer a los jugadores, a los clubes, a las ciudades y el Valencia afortunadamente está aqui para jugar este partido.

Dybala no jugó en Mestalla, ahora sí.

No jugo Dybala, pero jugó Bernardeschi que fue el mejor, puede haber diferencia, pero cualquiera que juegue son buenos. Dybala está en un momento muy bueno, pero es que todos en la Juventus son jugadores excepcionales. Lo que nos preocupa es lo que puede desarrollar como equipo y hay que intentar disminuir la capacidad de la Juventus como bloque.

