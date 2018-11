Allegri no se fía del Valencia CF

Massimiliano Allegri va con todo frente al Valencia CF. El técnico de la Juve aspira a llevarse el partido para liderar el grupo, pero es consciente de que los de Marcelino van a ir a por la victoria para tratar de seguir vivos en la competición.

Vamos a intentar ganar el partido contra el Valencia para liderar el grupo, pero jugamos contra un equipo que viene de diez partidos en el que le han metido muy pocos goles y van a hacer lo que sea para sacar un resultado positivo, no podemos quedarnos dormidos como contra el Manchester United.

Neto dijo que en la Juventus no estaba bien.

No era sencillo para él estar ahí, cualquier otro portero le hubiera pasado lo mismo teniendo al mejor portero de la historia, pero fue un jugador importante, cuando jugó lo hizo bien, yo me quedé muy contento por lo que hizo en la Juve, él tomó una decisión y le va bien.

¿Qué le preocupa más?

Delante tendremos un Valencia que llega en un buen momento, en los últimos diez partidos perdió solo uno y es un equipo que ganando el partido mantiene abierta la clasificación para octavos de final.

¿Qué Valencia espera?

Un Valencia que venga a ganar y jugarse la clasificacion contra el United en la última jornada en su estadio.

El momento de Cristiano Ronaldo.

Espero que siga jugando como está jugando, marcando goles, dando asistencias, está jugando con una gran calidad.

¿Ha visto evolución del Valencia desde el partido de Mestalla?

La evolución es buena, teniendo más confianza uno va creciendo y jugando mejor, en el momento de menos confianza ha jugado más atrás, seguro que este equipo tiene más valor y positividad, ahora tiene más valores en ataque y permite poco en defensa, seguro que van a jugar bien.