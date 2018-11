Diakhaby ya ha sobrevivido al estadio de la Juve

La baja de Garay anticipa una pareja de centrales formada por Gabriel Paulista y Mouctar Diakhaby para asaltar la guarida de la Juventus. En Champions, el brasileño y el joven francés sólo han coincidido en Berna, 1-1 gracias a Neto y a la falta de puntería del Young Boys para hacer gol. Su saldo en LaLiga tiene más altos que bajos. Sólo una derrota (ante el Espanyol), tres empates y dos victorias, la última, el sábado ante el Rayo. Con los dos sobre el campo, el equipo ha dejado la portería a cero en cuatro ocasiones. Además de resistir con acierto durante los últimos 25 minutos de partido ante el Atlético, en la primera jornada. Excepto por desconexiones puntuales, el rendimiento de Diakhaby se puede calificar de correcto. Su contribución está por encima de las sensaciones, donde el efecto de su descontrol físico enturbia sus virtudes. Salvo sorpresa, Mouctar y Gabriel formarán juntos en Turín. Dura prueba para el francés (21 años), ante un rival con atacantes tipo Cristiano, Mandzukic, Dybala o Douglas Costa, está por ver si llega Bernardeschi. La apuesta por el central va más allá del resultado de turno, pero este tipo de partidos dejan huella, para mal y también en positivo.

El Valencia debutará en el Allianz y en Turín, pero sí tiene algunos futbolistas que han competido en casa de la Juve. Uno de ellos es Diakhaby. Hace dos temporadas (octubre-noviembre de 2016), también en la fase de grupos de la Liga de Campeones, Mouctar midió fuerzas con la Juve como jugador del OL. Ya estaban Dybala y Mandzukic, pero el campeón italiano presenta un cambio esencial: Higuaín por Cristiano. Diakhaby terminó entero, pese a la derrota 0-1 en Lyon. Y fue uno de los futbolistas que mejor impresión causó –por experiencia, trayectoria, edad y potencial– en el empate (1-1) sumado en la capital de Piamonte. Diakhaby se puede considerar un superviviente. No salir corneado o desarmado del Juventus Stadium es un éxito, más todavía en Champions. Es una buena referencia.

La mejor pareja posible

Aquella prueba de resistencia superada subrayó el nombre de Diakhaby en la agenda de los grandes clubes de Europa. Incluso se habló del seguimiento de la propia Juve. Nada fue por casualidad.

Diakhaby reapareció ante el Rayo después de 25 días sin minutos. Para un futbolista en su posición (responsabilidad más riesgo), su físico y su edad no es una tarea sencilla entrar y dar rendimiento. Mouctar estuvo gris ante el Rayo, probablemente fue el más flojo, pero el contexto es importante. Su último partido fue en Copa, en La Romareda, ante el CD Ebro. En Berna, ante el Young Boys, siete días antes tuvo que entrar por Garay. El sábado volvió a participar en LaLiga después de cinco jornadas fuera. De nuevo con el central argentino de baja, sólo hay otras dos alternativas, Rúben Vezo y Jeison Murillo. Si la mejor pareja para reducir al Rayo fue la formada por Gabriel y Mouctar, lo natural es que repitan titularidad en Turín. Con un matiz y un precedente, la Champions es otro nivel y Murillo ya fue el elegido para el partido de Mestalla ante la Juve... aunque la situación del colombiano no era la misma que ahora. Marcelino decide en un once que también marcará tendencia en clave mercado. La oportunidad es importante. El Valencia afronta un reto tremendo: ganar en el Allianz está al alcance de un selecto grupo de equipos.