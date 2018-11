"La identidad de la Juventus como equipo está por encima de un jugador como Cristiano"

Alessio Secco es ahora asesor futbolístico pero fue el director deportivo que sacó a la Champions. Intentó fichar a Nevded pero Mestalla. Secco visitó recientemente València y concedió una entrevista a es ahora asesor futbolístico pero fue el director deportivo que sacó a la Juventus de la Serie B y la devolvió a la. Intentó fichar a David Silva del Valencia CF para sustituir apero Vicente Soriano no se lo vendió. Al contrario, le hizo una oferta para que trabajara en el conjunto de. Secco visitó recientementey concedió una entrevista a SUPER:

—Sí, desde 197 hasta 2010 y en las últimas cuatro temporadas como director deportivo. Accedí al puesto de director deportivo después del escándalo que hubo en el fútbol italiano en 2006, cuando la Juve descendió a la Serie B, y me ofrecen el puesto. Subimos el mismo año y después tres años en Serie A y Champions League

—Fue usted entonces uno de los reconstructores de la Juventus.

—Bueno, en cierto sentido sí, porque fue mi primera experiencia como director deportivo en un año muy difícil porque era la primera vez en su historia más que centenaria que la Juventus estaba en segunda división y todo es nuevo y muy difícil porque los jugadores, algunos de ellos no querían jugar en la Serie B. Fue un año muy complicado que nos costó mucho a nivel mental y físico. Fue realmente muy difícil pero acabó como todo el mundo esperaba y fue también gracias al trabajo espectacular de Deschamps.

—¿Y aquello que cuentan de que Buffon dijo «yo me quedo a subir a la Juventus» es cierto, tuvo esa conversación con él?

—Mira, en el momento en que entendimos que oficialmente la Juventus iba a jugar en la Serie B, algunos jugadores nos dicen muy claramente «no voy a seguir», y en este punto, como director deportivo de un club tienes que mirar las cosas desde dos perspectivas distintas, una que es la perspectiva legal, y la otra es la perspectiva de hacer las cosas que interesen al club independientemente de lo legal. Entonces, varios jugadores nos transmiten este mensaje pero hay otros, los más importantes dijeron que se quedaban. En este sentido, no olvidemos que ese verano Italia gana el Mundial con Lippi en el banquillo, pero tuve la suerte de que jugadores como Del Piero, Buffon, Camoranesi, Trezeguet... y no quiero olvidar a los demás porque su ayuda fue también importante, pero estos fueron los más destacados, y ellos dieron el paso adelante para seguir.

—Cuando este tipo de futbolistas le dijo «me quedo», supongo que dormiría más tranquilo...

—Sí, claro. Me acuerdo perfectamente de que el club ya tenía firmados a dos jugadores a coste cero, uno era Cristiano Zanetti, medio centro, y el otro Marchionni, y tenían contrato, y cuando ven que la Juven iba a jugar en segunda me llama uno de los dos y me dice que no quiere quedarse y yo le dije, mira, entiendo que no quieras quedarte, pero tú te quedas, tienes un contrato y vas a cumplirlo. Al final lo entendió y el ejemplo de Buffon, Del Piero y los otros jugadores ayudó a que fuera así.

—¿Pero Buffon ha sido tan capitán como parece desde fuera? Es que es uno de esos personajes que te hace seguir creyendo en el fútbol.

—Sí, sí. Él es una persona diferente, piensa diferente a los otros compañeros. Para él fue un tema romántico, porque él podía ir a cualquier equipo pero se quedó.

—Fue usted quien quiso fichar a David Silva... De hecho, Jose Seguí, agente valenciano, llevó toda la negociación en nombre de la Juventus.

—Eh... (sonríe) sí. Mira, el Valencia CF es un club con el que tengo una relación especial porque en un momento, con Vicente Soriano de presidente, quiso ficharme como director deportivo.

—¿No me diga?

—Sí, el quería que yo trabajara para el Valencia y a mi me hacía ilusión, pero yo soy de Turín, mi familia es de la Juventus... y yo se lo expliqué, «presi, si estuviera en cualquier otro equipo aceptaría, pero estoy en Turín, en la Juventus, en mi ciudad».

—Ya ha pasado mucho tiempo, ¿cómo fue aquello?

—El tema de Silva estaba conectado con el hecho de reemplazar a Nevded, que para nosotros era un jugador único, porque además de su calidad, tácticamente era muy difícil de reemplazar porque trabajaba mucho. Entonces llega un momento en que después de mirar todo el mercado y llegamos a la conclusión de que no hay otro Nevded y tenemos que cambiar nuestra idea, y por eso intentamos fichar a David Silva.

—Y Soriano se negó a venderlo.

—La valoración que hizo el Valencia CF de Silva fue correcta desde su perspectiva y nosotros teníamos una duda táctica, sobre Silva no había dudas, pero si vamos a invertir todo ese dinero sobre un jugador que no cumple con las expectativas tácticas.

—Supongo que las dudas eran que en defensa trabajaba menos.

—Claro, de la calidad de Silva nadie dudaba, Nevded hacía de todo, y Silva hacía de todo pero solo en ataque. Yo creo que fue un error, pero también te digo que Soriano no lo vendía, no quería venderlo. Nosotros llegamos a poner sobre la mesa 25 millones de euros, pero él no quiso vender.

—Y fichó a Momo Sissoko. Con él tendría menos dudas tácticas para el fútbol italiano.

—Si, sí, (sonríe). Momo fue un fichaje muy bueno. Tuvo mala suerte con la lesión en el pie porque marcó su trayectoria. Hasta esa lesión era un jugador espectacular en su posición, hacía muchos kilómetros, tenía mucha garra, con una mentalidad ganadora. Era un jugador que a los aficionados de la Juventus les gustaba mucho.

—La Juventus se ha distinguido por ser un equipo que ficha bien y que nunca se ha vuelto loco fichando, nunca rompe el mercado. Ficha bien y vende mejor.

—Sí, es un club que tiene una propiedad muy sana y muy seria. Tiene más de cien años de historia y posiblemente va a tener cien más, porque es parte de una familia de empresas entre las que está Ferrari, Fiat Chrysler, y las cosas tienen que estar en equilibrio. Los que manejan el club no son gente que intenta hacer locuras.

—Por lo tanto, si este año han roto el mercado con Cancelo y Cristiano, es porque económicamente lo tienen controlado. Es como si se hubiera cansado de ganar la Liga, y va a por la Champions, y por eso cambia a Higuaín por Cristiano.

—Es así, pero hay otra consideración que tenemos que hacer. En 2006 la Juve se va a segunda y es un proceso de doce años en los que ha tenido que empezar de cero, y cada año ha ido mejorando, cada año es más maduro.

—Es un crecimiento controlado, y que ha llegado el momento de volver a conquistar Europa.

—Exactamente, ha jugado ya dos finales de Champions en los últimos años y mi lectura al fichaje de Cristiano, pero ojo que esto es algo personal, yo no trabajo en la Juventus, es que la Juve le ha dicho al mundo que está al mismo nivel de los mejores. Ahora la Juve va y ficha al mejor jugador o segundo mejor jugador del mundo al Real Madrid. Con este fichaje, en doce años la Juventus ha cerrado el círculo.

—El círculo que usted empezó.

—Sí, de alguna manera sí. Yo estoy muy orgulloso de lo que hice, sé que el trabajo podía ser mejor, seguramente, pero nadie puede negar que es el periodo más difícil de la Juventus y hubo otros directores deportivos que no quisieron asumir el reto porque sabían que era demasiado riesgo. Pero cuando me lo propusieron a mí era la oportunidad de mi vida y la verdad es que lo haría otra vez.

—Como experto en esto de fichar, ¿qué valoración hace del fichaje de Cancelo por 40 millones?

—Es una demostración de fuerza, es mucho dinero. Cuando yo estaba ese dinero no lo podía tener, era otra época, y si hoy lo tienen es gracias a un proceso de crecimiento regular año tras año. A nivel técnico es una decisión que tiene sentido y además ya conocía el campeonato italiano tras su paso por el Inter.

—Chielini dijo de Cancelo que es muy bueno pero tiene que defender.

—Aprenderá a defender. La escuela italiana es diferente, con un poco más de tiempo aprenderá.

—El Valencia fichó de la Juventus a Simone Zaza, que era un 'gladiatore' que dejó huella entre la afición.

—Jugador muy fuerte. Es un jugador típicamente italiano. Los números nunca mienten y en el Valencia a nivel estadístico lo hizo bien, pero el fútbol no es solo número, es emoción, sentirse bien en un sitio... yo creo que él es un jugador para Italia.

—¿Qué le pasa a la selección italiana y al fútbol italiano?

—Es una buena pregunta. Para responder bien necesitaríamos mucho tiempo. Hay una crisis de talento, hay una crisis de política, hay una crisis a nivel de federación... Yo creo que es el momento para entender todo esto que se ha hecho mal y empezar de cero por el camino correcto, y para ello creo que hay que poner en los sitios donde se toman las decisiones, gente que ha jugado a fútbol y que conoce el juego. Si pensamos, hace treinta años Italia era el país número uno del fútbol mundial, y los mejores jugadores del mundo solo querían jugar en Italia. Es un problema técnico y de mentalidad de los equipos que durante demasiados años han preferido invertir en futbolistas extranjeros y no poner dinero en sus canteras.

—La Juventus es un poco la bandera de ese renacimiento del fútbol italiano. En Mestalla se vio un equipo de mucho nivel.

—Demostró una fuerza casi militar, se comportó como un ejército, fue una demostración de fuerza muy grande, y nos mostró que con la expulsión de Cristiano el equipo no se resintió porque la identidad del equipo está por encima de un jugador como Cristiano.

—Eso es trabajo del entrenador.

—No solo, es algo que nace del club. El entrenador ha hecho un trabajo increíble, pero es algo que está en el ADN del club, del entrenador y de los jugadores.

—Hemos hablado de Nevded, ¿quién se parece a Nevded ahora, Modric?

—Nevded es único, era más líder. Tenía disparo, corría de manera incansable hasta el noventa, peleaba siempre... Yo ahora no veo un jugador como él. Además, su mayor virtud era que cuando pierde se enfada mucho, era mejor estar a diez metros de él porque era muy ganador en el campo.

—¿Llegó a coincidir con Pablo Longoria en la Juventus?

—No, pero lo conozco bien. Creo que Pablo es un profesional muy capacitado, gran trabajador... digo más, es un trabajador incansable, porque un día está aquí viendo un partido y al siguiente está en otro sitio. Conoce a todos los jugadores y los conoce bien, es un profesional muy moderno, habla cuatro o cinco idiomas muy bien, es capaz de tener buenas relaciones con los otros clubes... Es una incorporación muy importante para el Valencia CF.

—¿Qué hizo Pablo en la Juventus?

—Él era la mano derecha del director deportivo, de Paratici, era la persona que viajaba para él, para darle los nombres de los jugadores. Era quien hacía los informes, el filtro. Él era algo así como los ojos del director deportivo en el mercado.

—Hoy en día, y tenemos ejemplos como Red Bull, la captación están tan exprimida, que es imprescindible tener un conocimiento profundo del mercado...

—Pero es que cuando hablamos de mercado yo ahora digo, ¿qué es el mercado? ¿dónde está el mercado? Ha cambiado, geográficamente ha cambiado, nuestro trabajo ha cambiado porque ahora el mercado es Europa, África y Sudamérica, entonces necesitas técnicos que vean muchos partidos. Hoy el nuevo Messi o el nuevo Ronaldo puede nacer en Camboya, en China o en Japón. Yo hablo con Zaccheroni, que ha sido seleccionador japonés y me dice que hay jugadores muy interesantes, y los vemos jugar en las principales ligas, Alemania, Inglaterra, España...

—Imagine que tiene todo el dinero del mundo y puede fichar a quien quiera que no sea Messi ni Cristiano.

—En estos casos hay que hacer una valoración técnica pero también ambiental, porque te puedes llevar al mejor jugador técnicamente, pero si no tiene nombre... Estamos hablando de los mejores, a nivel futbolístico y de nombre, por ello te diría Neymar.

—¿Y hay algún jugador que le habría gustado fichar y no fichó?

—Sí. Te diría Xabi Alonso. Pero te voy a decir otro jugador cuyo fichaje por la Juventus ya tenía hecho, Javier Mascherano, en el 2006. Estaban él y Tévez en el West Ham, nosotros estábamos en segunda, en enero ya íbamos primeros y estábamos casi seguro que subíamos a la Serie A, yo estaba en Londres con el agente de Mascherano, y Mascherano quería ir a la Juventus a jugar en la Serie B a préstamo de seis meses. La operación era dos millones por la cesión y 18 millones por la opción de compra obligada, toda la operación hecha por 20 millones de euros por El Jefecito, con 22 años. Me acuerdo que el jugador quería venir, y todo arreglado, pero estaba reunido el consejo de administración de la Juventus y me dicen que no podemos hacer la operación porque los derechos económicos del jugador no pertenecen a un club, pertenecen a un fondo de inversión, y para el código ético de la Juventus, tras lo que pasó con el descenso, no se podía hacer. Y Mascherano se quedó llorando en el sofá...

—Fichó a Ranieri para la Juventus, y él fue el culpable del renacer del Valencia, quien lo volvió a hacer campeón...

—Con el Leicester hizo algo increíble que no se repetirá en los próximos 50 años. Con la Juve hizo un muy buen trabajo sobre todo el primer año, en el segundo empezó muy bien y acabó bastante mal. No terminó la temporada, fue cesado dos o tres partidos antes de que terminara la Liga. Fue una decisión muy dura y nos costó mucho a nivel moral, pero el fútbol algunas veces es materia complicada. Tengo un buen recuerdo de él, que creo que fue el momento más bonito de mi experiencia de cuatro años como director deportivo de la Juventus. Fue cuando ganamos con Ranieri al Real Madrid en Champions en 2008, tanto en Turín como en el Bernabéu, allí con gol de Del Piero y todo el Santiago Bernabéu aplaudiendo. Cuando pienso en lo que ha sido mi experiencia, este fue el momento más bonito de estos años, y Ranieri tuvo una importancia muy grande en ello.