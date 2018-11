"Tenemos la ilusión de ganar a la Juve y seguir vivos"

Neto Murara, portero del Valencia y ex de la Juventus, asegura que está "contento" con la decisión que tomó en el verano de 2017 al querer salir del campeón de Italia para fichar por el club de Mestalla, con el que se clasificó para la actual Champions League 18/19. Este martes el equipo de Marcelino se juega en Turín la continuidad en la Liga de Campeones y el meta brasileño confía en "aportar sus cualidades" para lograr una victoria necesaria.

Esta es la rueda de prensa completa de Neto Murara en la previa del partido Juventus-Valencia:

-¿Qué sensación tiene de vuelta a Turín? ¿Podría ser el portero titular de la Juve, si se hubiese quedado?

"Mi sensación por estar aquí, en Turín, es la mejor posible, por jugar un partido de tanto nivel, importante. Estoy súper contento. ¿Qú podía haber pasado? No sabría decirte, es una pregunta que tiene que ver con el destino. Cuando estuve aquí no me sentía tan bien, tampoco sabía cómo podía irme. Estoy contento por la decisión que tomé de venir al Valencia y espero que hagamos el mejor partido posible para seguir en la Champions"

-¿Qué diferencias hay en su estilo con el del actual portero de la Juventus, Szczesny?

"Me pones una pregunta bastante complicada, no es fácil comentar sobre los demás y sus cualidades.Szczesny es un portero de gran calidad, está haciendo una gran temporada, como también le pasó con la Roma. Yo dejo los cometarios sobre el estilo y sus cualidades a los que lo ven desde fuera, espero que las mías ayuden al Valencia a sacar un buen resultado en Turín"

-Conoce bien a la Juventus, ¿qué dificultades va a encontrar el Valencia aquí?

"Nosotros vemos el partido con mucha ilusión y con las ganas de conseguir el resultado que nos deje vivos, dependemos sólo de nosotros. Seguramente, la Juve va a ser un rival muy difícil, tiene mucho nivel y vienen tocados por no ganar al United en la última jornada. Tenemos cualidades y tenemos todo para imponer nuestro juego y es lo que debemos hacer para ganar"

-¿Cómo valora su temporada en particular y, en general, la evolución del equipo?

"Estoy viendo muy positiva la evolución del Valencia. Dependemos de resultados, al final tuvimos un momento en el que no venía, pero el nivel competitivo en los partidos era prácticamente el mismo. Los resultados cambian el ambiente, el aire, en el que vives. El crecimiento del equipo es muy positivo, hemos jugado partidos de mucha intensidad, con rendimiento. Podíamos hber logrado resultados antes y no pasó. Lo importante es que el equipo no perdió la conciencia ni sus características de juego. Mantener todo eso en momentos de dificultad no es fácil, ahora tenemos que mantener el nivel y que los resultados sigan llegando como en los últimos partidos"