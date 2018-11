"Nos extraña que existiendo el VAR, en esta competición no esté presente"

Marcelino García Toral lamentó tras el partido quedar eliminados por un gol de Fellaini que no debió subir al marcador y además no haber sido capaz sacar algo positivo frente a la Juventus. Esta es su rueda de prensa completa:

¿Qué valoración hace del partido?

El fútbol a veces se decide por detalles en momentos puntuales y creo que aun sabiendo la dificultad que entrañaba el resto del partido la gran oportunidad del primer tiempo la tuvimos nosotros, el rival en el segundo tiempo nos apretó mucho al inicio en una situación de Cristiano, que provocó el gol, y a partir de ahí todo se nos hizo más cuesta arriba. El equipo se lo ha dejado todo, ha mostrado un nivel competitivo altísimo contra un rival complicadísimo. Me voy orgulloso del nivel que ha demostrado el equipo contra la Juventus.

¿Qué autocítica hace después de estos cinco partidos de la fase de grupos?

Siempre hay que pensar que pudimos estar mejor a parte de otras circunstancias que nos impidieron pasar. No haber ganado en Mánchester cuando lo merecimos o el segundo tiempo que hicimos contra el Young Boys, donde no merecimos ganar tras un mal partido. El fútbol son detalles, es un gol en el minuto 92, un error del rival... Solamente se crece jugando partidos de este nivel. Todos. Desde los futbolistas al cuerpo técnico, el club y la afición. Tenemos que luchar por estar otra vez en la Champions.

¿A qué le suena la Europa League en una noche como esta?

Era lo que no queríamos porque queríamos seguir en Champions. Es una competición importante y que ha adquirido una relevancia alta y progresiva a lo largo de estas temporadas. Cuando nos toque disputarla competiremos con el ánimo de pasar eliminatorias y llegar lo más lejos posible.

Dijo que el equipo no estaba hecho para partidos contra rivales tan grandes. ¿Es realista pensar en que el equipo pueda pasar a la siguiente fase?

Desde mi punto de vista lo que es evidente es que hemos competido mucho mejor contra la Juventus que en Mestalla. Muchísimo mejor. Hemos sido atrevidos, hay que valorar lo que te permite el rival. Este equipo encajó dos goles en el minuto 88 y en el 90, ambos de falta, son un equipo muy competitivo. Hemos generado peligro pero menos de lo que nos hubiera gustado. Estuvieron bastante incómodos con nosotros por momentos. Generarnos tan poco como nos generaron es mérito nuestro. Afrontar estos partidos te otorga aumentar el nivel. Tenemos que intentar volver a estar en Champions.

¿Qué le pasa a Kondogbia? Es un jugador diferente al año pasado.

Por culpa de las lesiones no ha tenido continuidad, viene de tener problemas y todavía persiste alguno. Hoy ha competido después de un tiempo sin hacerlo. Irá a más y veremos al Kondogbia que todos conocemos, es un gran profesional y seguro que le veremos al nivel que nos tiene acostumbrados.

Fellaini se ayuda con la mano para marcar el gol que deja al Valencia sin opciones.

Sí, lo sabía, me lo habían comentado pero no tenemos solución. El fútbol es muy grande, en pequeños detalles se consuma. Nos extraña que existiendo el VAR en esta competición no está presente... Es un consuelo que no nos sirve. Un equipo de nuestro grupo suma seis puntos en el descuento... Es fútbol. Tenemos que mirar para nosotros, ver el nivel competitivo que hemos mostrado y ahora olvidarnos en las competiciones europeas para centrar la atención en LaLiga y en la Copa. Debemos de estar muy satisfechos de cómo el equipo ha afrontado este partido contra este gran rival. Este es el camino para progresar y para volver.

¿Cómo está Rodrigo? ¿Las molestias son como para no poder jugar en el Bernabéu?

Valoraremos. Tenía ya molestias de partidos anteriores pero no le habían impedido como hoy. Para prevenir un mal mayo hemos decidido evitar esa situación. Veremos la evolución y el diagnóstico una vez se le hagan las pruebas.

¿Le puede beneificiar o perjudicar jugar los jueves?

No creo que haya mucha diferencia. Jugamos sábado y martes esta semana, son tres días de diferencia. Ahí hay tres días, nunca hay posibilidad de cuatro y hay otra eliminatoria más porque se empieza antes. Nos queda tan lejos que ahora lo que tenemos que hacer es pensar en LaLiga. Luego seguro que vamos a querer llegar lo más lejos posible. Es una competición bonita y difícil porqe hay un gran premio. Nos queda lejos todavía, estamos triestes por quedarnos sin opciones de pasar en la Champions.

¿Ha dicho que a este Valencia no le da para ser un poco más ofensivo?

O me he expresado muy mal o en ningún caso he dicho que no nos da para hacer peligro. En la Serie A la Juventus solo ha encajado ocho goles, estamos ante un equipo que defiende muy bien en el área, hace los repliegues muy bien y es uno de los más físicos de Europa. En determinadas situaciones sí que les generamos peligro. En el primer tiempo tuvimos la más clara.

¿Qué pasa por la cabeza de un entrenador cuando se queda fuera de la Champions por una situación que se da, de forma injusta, en otro partido?

Acaba el partido en el minuto 90 y te dicen que marca el United después de haber marcado dos goles en los últimos minutos en el anterior partido... Si quedas eliminado y te alegras pues no tendría ni sentimientos ni profesionalidad ni nada y si te enteras de que es con la mano pues te da más rabia. Tenemos que mirar lo que hemos hecho bien y lo que tenemos que mejorar.