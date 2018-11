Si ganó el United, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros?

La historia del Valencia CF se escribe con grandes gestas. Títulos gloriosos y partidos inolvidables que quedaron en la retina del valencianismo para siempre. Hoy, en el año del Centenario del club, no hay más remedio que repetir una de esas noches mágicas para seguir vivos en la Champions League. Parece difícil, por momentos imposible, pero esto es fútbol y esto es el Valencia Club de Fútbol. Desde que el Manchester United puso el grupo H más que complicado con su victoria en Turín, Marcelino García Toral ha intentado que calara un mensaje dentro del vestuario: «Si ganó el United, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros?».

El equipo viajó a Italia con el convencimiento de que puede plantar cara la Juventus y, sobre todo, de que el partido no va a parecerse en nada al de Mestalla. Competirán más y mejor. Lo saben. El problema es que haciendo todo eso puede que no baste para ganar. Delante está una 'Vecchia Signora' aspirante a conquistar la Champions que este verano invirtió en Cristiano exactamente para eso. Para por fin levantarla. Los de Massimiliano Allegri se están paseando en el Calcio los últimos años y el objetivo más que nunca es Europa. El reto deportivo es importante.

Lo sería menos si el Valencia hubiera hecho los deberes en Suiza. Aquel empate con sabor a derrota duele hoy más que nunca. El equipo depende de sí mismo para estar en octavos de final, pero la exigencia es máxima. Toca ganar a la Juventus y al United en las dos últimas jornadas. Casi nada. Si los de Marcelino no ganan esta noche a los italianos solo un empate o derrota del United en Old Trafford contra el Young Boys salvaría al Valencia de quedar eliminado matemáticamente y así jugarselo todo la última jornada en Mestalla contra los de Jose Mourinho. El problema es que muy mal se le tiene que dar a los ingleses para no superar a los suizos, a los que ya goleó 0-3 en la primera jornada.

El argumento más sólido del Valencia para creer en la victoria es la recuperación del equipo. Los de Marcelino cuentan sus tres últimos partidos por triunfos ante el Young Boys, el Getafe y el Rayo. El equipo ha ganado en seguridad defensiva -ya es el mejor de la Liga junto al Atlético de Madrid- y ha recuperado el poder de sus delanteros a base de goles de Santi Mina y asistencias de Rodrigo Moreno. Solo así, planteando un partido serio detrás y haciendo daño arriba se puede soñar. Nada de salir a lo loco a por los tres puntos. Marcelino lo tiene claro. El técnico dispone de toda su artillería pesada para intentar el bombazo. Solo Ezequiel Garay se cae del equipo titular por un «hematoma». El resto de la alineación será la de gala. Marcelino no se guardará nada para el Bernabéu. Once grande para partido grande. El reto es difícil. La ambición, infinita. ¿Y por qué no?