"Hoy es un día jodido, la Europa League será importante mañana"

José Luis Gayà mostró el dolor que siente por la eliminación del Valencia CF en la Champions League. La respuesta al ser preguntado por la Europa League, donde ha caido el equipo, evidencia esa sensación. "Hoy es un día jodido, la Liga Europa será una competición importante a partir de mañana". El lateral izquierdo invita al grupo a "levantarse" y pensar en lo "muchísimo" que hay por delante.

Estas son las palabras completas de José Luis Gayà después de la derrota en Turín.

Valoración del partido

"Es un día triste, sabíamos de la dificultad de llegar con opciones al último partido. Hemos estado ahí y es una pena, estamos tristes. Desde ya toca levantarse y pensar en lo que viene, el sábado tenemos que jugar en el Bernabéu, hay que seguir adelante"

Sensaciones del vestuario del Valencia CF

"Está triste, sabíamos lo difícil que era el grupo, pero teníamos la ilusión de pasar. Nos toca levantarnos, aún queda muchísimo. Debemos levantarnos de esta eliminación y pensar en lo que viene"

La victoria del Manchester en el minuto 91 eliminó al equipo de la Champions

"Sinceramente, estaba mirado de reojo al vídeo marcador, era el minuto 90 e iban 0-0. No supe más hasta que vi que el míster preguntaba y Uría le decía algo del minuto 90-91. Me lo imaginé por las caras que tenían. Ese empate en Old Trafford nos daba opciones de jugárnosla con ellos en casa, pero no ha podido ser. Nos toca pensar en la Liga y la Liga Europa"

En el gol del United Fellaini se ayuda de la mano

"Lo he visto, si no se la pone con la mano es imposible orientar así la pelota, se la dejó perfecta para tirar a puerta. Había muchos árbitros en el campo, no lo vieron. No podemos pensar en eso"

El lastre del empate en Berna con el Young Boys (1-1)

"Sí, lo piensas y esos dos puntos que no conseguimos son la clave. Hubieras tenido opciones sí o sí en el último partido. Esa era la realidad del grupo, hemos estado a punto y estamos tristes"

Europa League

"Al final, mañana será una competición importante, hoy es un día jodido. Desde mañana la afrontaremos con la máxima ilusión, por la afición, intentaremos llegar lejos. Habrá también rivales complicadísimos. El Valencia CF intenta competir siempre contra todos los equipos"