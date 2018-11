El Valencia CF no estará solo en el Juventus Stadium

El Valencia CF no estará solo en el Juventus Stadium I. HERNÁNDEZ

El Valencia CF no estará solo en el Juventus Stadium. Más de medio millar de aficionados comenzaron a desplazarse a Turin desde el lunes venidos de todos los puntos de la Comunitat Valenciana y del resto de España y Europa. Y es que, es una fecha marcado en rojo en el calendario valencianista que muchos no se han querido perder. La afición tiene ganas de partidos grandes. Disfrutó en Old Trafford, sufrió en Suiza y esta noche quiere acabar la fase de grupos como visitante por la puerta grande contra la Vecchia Signora. Ellos, más allá del momento de forma del equipo, siempre demuestran ser de Champions.

Más de 500 aficionados son los que estarán esta noche en el Juventus Stadium. Algunos empezaron a llegar el lunes, aunque el grueso de la afición lo hará este martes. Muchos son los que han elegido el avión como medio de transporte y solo unos privilegiados los que consigueron billetes en los Ryanair directos desde el Aeropuerto de Manises a Torino. "Nosotros nos sacamos los billetes nada más se supo el sorteo y las fechas sin importarnos si el Valencia se iba a jugar algo ese día o no. Es una gran noche europea y teníamos muchas ganas de volver a sentir esa emoción y orgullo como aficionado del Valencia", decía Javi. Los asientos de los Valencia-Turín están completamente agotados desde hace meses. Por eso, muchos aficionados se han visto obligados a hacer escalas en Barcelona y Madrid o llegar vía Milán o Bergamo. Como Vicente. "Nos hemos juntado los amigos del trabajo, volamos el martes a Milán y de ahí cogemos un tren a Turín". Cualquier itinerario es bueno para disfrutar del Juventus-Valencia.

La afición del Valencia se hizo notar a su llegada al aeropuerto de Turín con las primeras banderas y los primeros cánticos. Allí, nada más entrar, esperaba un panel de publicidad con la imagen del imponente Juventus Stadium. «¡Pero si es el estadio! Nos está esperando. Pues aquí debe ser muy bonito ganar....», decía Ramón. Uno de los que desde ayer está en tierras italianas es el presidente de l'Agrupació de Penyes Fede Sagreras. «Nos hemos cogido unos días de vacaciones y vamos a disfrutar hasta el viernes de la ciudad, del estadio y sobre todo del equipo. Estamos mucho mejor que antes y vamos a dar mucha guerra a la Juve, eso seguro. Ojalá ganemos, la afición se lo merece».

Y es que, son muchas peñas que se han movilizado en este desplazamiento. Rainer Bonhof de Alemania, Chescandinavia con miembros de Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, la Peña Ginebra Fernando Mahiques de Suiza, La Pobla Tárraga, La Gamba Ché, 18 de marzo de Madrid, Meliana, Facebook, Benicalap o La Cabra del Vedat, entre muchas otras más. Buena parte del valencianismo estará representado en Turín.

Se moviliza la afición y también los familiares de los jugadores. La ocasión lo merece. Por ejemplo, los padres de Carlos Soler. El lunes volaban a Turín como dos aficinados más. "No nos lo queríamos perder, es una gran experiencia y una oportunidad para conocer el estadio. Seguro que el equipo da la cara", decía un Toño que vive el fútbol con tanta pasión como su hijo. «Es complicado, muy difícil, parece hasta más fácil que el Young Boys le empate al Manchester, pero no es imposible. Somos el Valencia y el partido hay que jugarlo», advertía Cristian. La Juve gana al Valencia en palmarés y en presupuesto, pero seguro que no en ganas y afición.