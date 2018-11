"El del Madrid es el partido perfecto para marcar territorio"

Francis Coquelin es uno de los hombres más en forma del Valencia CF. El centrocampista francés, un día después de la eliminación del equipo en la Champions y ante la visita al Bernabéu, ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna. Estas son sus declaraciones:

¿Se encuentra en su mejor momento de su carrera?

Creo que estoy en un buen momento, vuelvo de una lesión muy importante y me siento bien, he trabajado muy duro para volver a este nivel.

¿Cómo se encuentra el equipo anímicamente de cara al partido ante el Real Madrid?

Creo que va a ser un partido difícil contra un gran rival, es uno de los mejores equipos de Europa pero tenemos la calidad para ir allí y hacer un buen partido.

El equipo defiende bien pero en ataque tiene pocas variables.

La verdad es que defensivamente está muy fuerte el equipo en este momento pero en ataque, contra un rival como la Juventus, es difícil generar ocasiones claras de gol. Venimos de jugar contra el Rayo, donde sí hicimos ocsiones y marcamos tres goles.

¿Sois conscientes de la dimensión de los próximos partidos?

Son partidos muy importantes, la eliminación en la Champions es dura para todo el equipo pero creo que jugamos un buen partido. El partido ante el Young Boys nos costó más. Contra el United y la Juve competimos a un alto nivel, ayer el equipo jugó muy bien, ahora nos tenemos que concentrar en LaLiga porque tenemos dos partidos muy importantes.

¿La Europa League es un objetivo para el Valencia CF?

Cuando empezamose en la Champions el objetivo era pasar la fase de grupos, ahroa vamos a esta competición con ilusión para hacer todo lo posible para llegar lejos. Este equipo tiene calidad para llegar lejos. Si vamos a la final y la ganamos podemos jugar la Champions el año que viene así que vamos a intentarlo.

Con el VAR no hubiera valido el gol de Fellaini por manos.

Si es mano es mano, el VAR no está en la Champions y es una pena pero ahora tenemos muchos partidos y tenemos que concentrarnos en LaLiga. Ya abriremos el libro de la Europa League en febrero.

¿Qué le falta al equipo para ganar a los grandes?

Este tipo de partidos se define por detalles, en la primera parte si marcamos el gol de Diakhaby cambia el partido. Vamos Madrid con la ilusión de ganar este partido, tenemos calidad para hacerles daño.

¿Sabéis como jugarle al Madrid en este momento de indefinición de los blancos?

El Madrid es el Madrid, si juega a su mejor nivel es un rival muy dificil especialmente en su campo, pero el equipo está en un buen momento y vamos al Bernabéu con el objetivo de ganar el partido.

Todos dicen que volviste a un nivel de confianza y seguridad impropio de alguien que está tanto tiempo lesionado. ¿Cómo fue tu recuperación?

Fue un momento difícil, ha sido mi primera lesión importante en toda la carrera pero he trabajado mucho con el equipo médico, con todos, fui a Francia para trabajar en mis vacaciones y ha sido difícil volver a este nivel pero ahora estoy muy contento de estar en el campo cada semana.

¿Es el partido ante el Real Madrid una buena oportunidad para cambiar esta dinámica?

Es una oportunidad para nosotros de ganar contra un equipo que es muy complicado, nosotros estamos en buena dinámica y el partido contra la Juventus nos ha hecho daño pero competimos. El partido contra el Madrid es el partido perfecto para marcar territorio y demostrar que podemos estar en la parte alta de la tabla.

¿Cómo ve a Kondogbia?

Pienso que poco a poco va a volver a su mejor nivel ha tenido algunos problemas físicos y creo que va a estar en su mejor nivel pronto.

¿Se ve en la selección francesa?

No. Ahora no. Creo que Francia tiene mucha calidad en el centro del campo, no soy el primer jugador ahí hay muchos que tienen nivel para jugar en la selección, vienen de ser campeones del mundo el pasado verano... Es normal.

¿Es uno de los nuevos referentes de la afición, qué mensaje manda al valencianismo?

Les diría que muchísimas gracias por venir a Turín, había mucha afición, siempre están con nosotros. Creo que es un golpe pero ahora hay que seguir en LaLiga, estamos en una buena dinámica, vamos a dar todo para seguir ganando partidos y volver a un buen nivel.