Edu Aguirre sobre la eliminación del Valencia CF: "La Champions es para mamá y papá"

Hacía tiempo Edu Aguirre, peridoista del programa el Chiringuito de Jugones que presenta Josep Pedrerol en Mega, no tenía palabras para el Valencia CF. Aguirre acostumbraba a ser bastante crítico con las actuaciones del conjunto de Mestalla y su afición, y ha vuelto a la carga de una manera cruda, precisamente días antes de que el Valencia CF visite el Santiago Bernabéu este sábado uno de diciembre a las nueve menos cuarto de la noche.

En un momento del programa del este miércoles Aguirre se enzarza con Alex Silvestre periodista al que se puede considerar 'valencianista de cabecera' del programa. Ambos discuten tras la eliminación del Valencia CF de la Liga de Campeones, y Edu Aguirre le dice esto:

"La eliminación del Valencia CF de la Champions es una situación normal, porque yo lo llevo diciendo hace un año, el Valencia CF, su sitio, es la Europa League. Es una realidad. La Champions es para los mayores, es para mamá y papá. El Valencia CF es un club grande, un club histórico de España, por supuesto, pero no es un equipo histórico, y nos habéis intentado vender que es un equipo histórico, el Valencia CF lleva diez años que no es un equipo histórico. El Atlético es un equipo histórico, el Madrid es un equipo histórico, el Barcelona es un equipo histórico. Cuando el Valencia CF lleva dos años peleando por no bajar, la transición natural es ir a la Europa League, y la Champions os ha venido demasiado grande, la Champions es para los mayores, y a lo mejor el año que viene podéis pasar a octavos, pero si os clasificáis como cuartos, es normal que te toque la Juve o el Manchester, que son dos cocos, y es normal que peques de novato en muchos partidos, y es normal y vayas a la Europa League, es algo que se sabía, que el sitio del Valencia CF ahora mismo es la Europa League, y ojalá la ganéis, creo que la podéis ganar, tenéis posibilidades, de verdad te lo digo".