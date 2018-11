"El planteamiento será muy parecido al de Turín"

"Muy parecido" al de Turín, así será el planteamiento del Valencia CF este sábado en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Marcelino apenas realizará variaciones en el intento de empezar a sanar la herida Champions con una tercera victoria consecutiva en la Liga. "La Liga es la competición prioritaria", ha recalcado Marcelino en una rueda de prensa en la que ha dado valor al hecho de no salir vapuleados del Juventus Stadium el pasado martes. Esta es su comparecencia completa:

Planteamiento excesivamente defensivo contra la Juve.

"Nunca planteamos un partido excesivamente desde el punto de vista defensivo. Nunca lo hicimos. Si no hacemos un juego más ofensivo es porque el rival nos priva de ello. Hemos estado cerca de ganar a equipos grandes, siendo competitivos, pero la realidad dice que no, ojalá mañana lo cambiemos"

Llamativa cifra de goles en contra del Madrid, 19, y podía ser mayor con cinco disparos a los postes.

"Haciendo lo mismo, a veces, encajas o metes más o menos goles, no soy quién ni analizo al detalle al Madrid. Nosotros, si hubiéramos sido capaces de hacer más goles tendríamos más puntos"

Carlos Soler se quedó fuera contra el United y Juventus. ¿Habla con él para explicarle?

"El entrenador está para tomar decisiones. Carlos es uno de los que más ha jugado y, si sumamos la selección sub-21, es el que más acumula. Tomo decisiones que creo que son lo mejor para el equipo, intento poner a los que considero mejores para ganar"

¿Ayudará ganar al Madrid para cicatrizar la herida Champions?

"Son diferentes competiciones. La Liga es la competición prioritaria para nosotros, ha sido un palo duro, pero a la vez hay que ser conscientes de la realidad, nos enfrentamos a dos grandes equipos, y debemos aumentar el nivel competitivo para estar a la altura de esos equipos. Toca centrarse en la Liga, vamos a Madrid con la intención de ganar"

¿Es el momento de hacer daño a un Madrid que está a tres puntos?

"El Real Madrid tiene argumentos para ganar a cualquiera, pero está mostrando irregularidad, algo que pasa con los todos los grandes. El líder en España es el que menos puntos tiene de las cuatro ligas más importantes en Europa. La intención es ganar, sabemos del gran potencial del rival, tenemos que intentar que no saque su máximo rendimiento como ha tenido en algunos partidos"

Antes de medirse a la Juventus habló de "paciencia", con ese planteamiento se perdió. ¿Será igual o parecido en el Bernabéu?

"Parecido, muy parecido"

Es una semana de bajón, ¿qué argumentos positivos tiene?

"Venimos de dos victorias consecutivas en la Liga, de nuestra mejor racha, el equipo ha perdido contra la Juve, pero ha demostrado un nivel competitivo alto, hay que mejorar. Es evidente. ¿La realidad nos dice que estamos al mismo nivel que la Juventus? La interpretación es de cada uno. De allí no salimos vapuleados. Como reconoció su entrenador, la Juve tuvo dificultades para ganarnos. Al equipo yo lo veo bien, podemos hacerlo mejor, por supuesto, pero hay que saber que nos medimos clubes como la Juve, el Madrid... Habrá que intentar en ocho o diez seguir haciéndolo, eso nos llevará a estar más cerca de esos equipos; tenemos que ser autoexigentes, con una mentalidad ganadora y siendo competitivos para llegar a eso"

¿Mejor que Isco esté o no esté?

"El fútbol no depende de un jugador, sino de una idea colectiva en 90 minutos. No conozco los detalles, pero el entrenador busca las mejores soluciones para hacer un equipo ganador"

¿Ve un Madrid irregular, es momento de dar un golpe encima de ma mesa en el Bernabéu?

"No veo gran diferencia entre los equipos de Lopetegui y Solari, los resultados, quizá... Por eso el cambio. Tácticamente y en cuanto al sistema, el 4-3-3, veo bastantes puntos en común"

No estuvo ayer en un acto del Centenario, ¿realmente quiere ser partícipe de él?

"Me implico, allí estaré donde se me pida estar, para cualquier acto"

¿Cómo se encuentra Rodrigo?

"Es baja para este partido, esperamos que esté apto para jugar contra el Sevilla; veremos su evolución, en principio, la lesión no es muy importante"

¿Qué aspiraciones tienen para la Liga Europa?

"Empieza en febrero, queda lejos, ahora estamos tristes por no tener opciones en último partido de continuar en la Champions. Cuando llegue la Europa League, la afrontaremos con el ánimo de llegar lo más lejos posible"

La irregularidad del Madrid.

"Califico de irregular al Madrid por datos estadísticos, ha perdido cinco partidos y en todo el año pasado solo perdió seis, hay un componente claro de irregularidad. Cada partido es diferente, no es lo mismo jugar en el campo del Eibar, que reaccionar después en Champions o en casa contra el Valencia, al que considerará un rival importante. Nosotros esperamos al mejor Madrid. Los partidos debemos jugarlos con personalidad y convencimiento"

Final de la Libertadores en el Santiago Bernabéu.

"Es la decisión que se tomó, lo lógico es que siguiera su dinámica habitual, lo normal es que se hubiera podido disfrutar allí en Argentina de la final, en el estadio de River, para disfrute del fútbol argentino"

Estado de Garay, ¿jugará o continuará Diakhaby en el once?

"Está al 100%, en lista, tomaremos una decisión y jugará uno de los dos"

¿Ha visto diferente a Kondogbia desde que decidió ser el capitán de República Centroafricana?

"Desde que conocemos a Geoffrey se distingue por su profesionalidad y actitud. No ha cambiado parara nada, veo el mismo Kondogbia, un futbolista muy importante para el Valencia"

¿Piccini ya está recuperado para ser titular?

"Sí, está capacitado para 90 minutos, lleva más de dos semanas con el grupo trabajando bien"