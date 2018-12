"No hemos estado al nivel en la primera parte"

Marcelino García Toral, técnico del Valencia CF considera que el equipo mereció mejor resultado tras ser superiores en el segundo acto frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Esto es lo que dijo al término del partido:

Siempre habla de que su equipo compite bien, pero la primera parte..

El primer tiempo hemos competido por debajo de lo esperado y nuestras capacidades, pero teníamos al Madrid en frente, encajamos un gol en propia parte y eso nos debilitó, El Madrid fue superior en los primeros 45 minutos, hay que dar un nivel mayor, pero jugamos un gran segundo tiempo, en ese segundo tiempo tuvimos ocasiones, no fuimos contundentes, tuvimos cuatro muy claras, sabemos que hicimos un primer tiempo por debajo de lo esperado y un segundo tiempo donde creo que merecimos empatar, no discuto que el resultado sea injusto, pero tuvimos ocasiones muy claras para haber empatado y durante muchos minutos de la segunda parte fuimos superiores al Madrid.

La primera parte ha sido muy cutre dijo Santi Mina... Se vio mucha indolencia.

Yo no creo que hayamos tenido indolencia, estuvimos menos intensos y tuvimos muchas pérdidas de balón por acción técnica y porque dimos pocas acciones de pase, nos costó salir de la presión del Madrid. Hicimos el campo muy largo y no teníamos sensación de dominio nunca, ofensivamente no hicimos prácticamente nada, así lo reconocemos. Pero el segundo tiempo lo hicimos muy bien, pero hay que ser autocríticos y saber que estábamos capacitados y obligados a jugar un primer tiempo bastante mejor de lo que lo hemos hecho.

El equipo muy lejos de lo visto la temporada pasada.

Yo distinguiría entre el partido del Young Boys y este, cuatro días después de una un decepción, con un gol en contra.... teníamos que haber demostrado más, si esto se disese es muchos partidos... pero es que en 20 partidos hemos hecho tres medios tiempos malos, no son muchos, pero es obvio que en el segundo tiempo estuvimos de otra forma.

¿No sería mejor que parara Guedes? Cada partido parece menos...

Tendremos que valorar, pero el propio jugador es quien nos tramite sensaciones y si el jugador nos dice que no está al nivel necesario para jugar, nosotros no lo vamos a poner. Es una lesión donde influye una tolerancia al dolor y ese dolor limita la capacidad. Si creo que no está en condiciones se tomarán las medidas que sean pertitentes. Yo hablo con él... ¿Cómo no lo voy a hacer? Si jugó es porque el consideraba que estaba apto para jugar, es así.

La sequía goleadora está mermando mucho al equipo.

Siempre hay muchos factores pero si metes menos goles de los que encajas en muy difícil sumar de tres en tres. Es indudable que ocasiones como las de hoy hemos tenido en casi todos los partidos, insistiremos para que el balón entre, pero hoy, salvo la ocasión que sacó bajo palos Piccini y la que sacó Neto a Bale, las ocasiones más claras del partido fueron nuestras...

¿Qué ha hablado en el descanso?

Muy poco. Les he dicho muy poco, solo recordar criterios del juego que con ellos podíamos hacer peligro para ganar y que en la segunda parte si las ejecutamos.

¿Se le está escapando la Champions al Valencia?

Aún no, se da la circunstancia que se están quedando muchos puntos por el camino, que las distancias no son insalvables, hay mucha competición y poca distancia.

¿El partido del Sevilla es decisivo en esa pelea?

Decisivo no, porque no hay nada decisivo en la jornada 15, pero es muy importante desde todos los puntos de vista, de puntuación y de ánimo, de convencimiento.

Muchas pérdidas de balón en el centro del campo que lastran el equipo. Sobre todo de Dani... también Kondogbia estuvo mal.

Creo que hemos tenido muchas pérdidas todos en el primer tiempo y no diría solo Dani, tuvimos poca participación por dentro, poca profundidad, intentaré poner a los que mejor estén, sea Dani o sea quien sea.