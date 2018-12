"El objetivo es ser cuartos y estamos muy lejos"

Mateu Alemany, director general del Valencia CF, radiografió con realismo la situación del Valencia CF en la Liga después de la derrota contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. "Tenemos que hacer un gran final de primera vuelta. El objetivo del Valencia es meterse cuarto y estamos muy lejos", afirmó. Además, Alemany, que alabó la reacción del grupo en la segunda mitad, apuntó que en la primera parte parte vio "una mala puesta en escena". "No estábamos", dijo claramente en los micrófonos de Movistar +.

Estas son sus declaraciones al completo tras la conclusión del Real Madrid-Valencia (2-0):

-Valoración de la derrota en Madrid

"Hemos acusado física y mentalmente lo de Turín. No hemos entrado al partido en el primero tiempo, pero en el segundo hubo ocasiones clarísimas, con jugadas de gol evidentes, tres, porque la de Batshuayi no es fuera de juego por tres metros. Dos manos a mano, otra solo cerca de portería, si no se convierten es muy difícil puntuar en el Bernabéu"

"El Madrid se vino atrás en la segunda mitad, dominamos, pero sabíamos que como pasó a la contra podía venir el segundo"

-Mina ha dicho que la primera parte del Valencia ha sido "muy cutre"

"Sí, dije que no estábamos. No habíamos venido en esa primera parte. Fue una mala puesta en escena, además muy pronto nos cayó el autogol, aunque con el paso del tiempo el Madrid sufrió"

-¿Qué es lo que más preocupa de la situación actual?

Anímicamente, está claro que esa eliminación en la Champions nos hizo daño. Tres días después no se ha superado. Con el paso de los días se superará. Además, tres partidos en una semana nos han pasado factura, los dos últimos muy exigentes"

-Próxima jornada, "casi" una final

"Ahora nuestro objetivo es el partido del Sevilla. Es un partido vital, casi casi definitivo para nuestras apiraciones porque nos medimos a un rival directo. Tenemos que ganar y hacer un gran final de la primera vuelta. El partido contra el Ebro es irrelevante y hay un partido con el Manchester donde no podemos pasar"

-Objetivo de temporada

"Debemos hacer un gran final de la primera vuelta. El objetivo del club es meterse cuarto y estamos muy lejos"

-¿Es realmente una final el partido contra el Sevilla del sábado 8 de diciembre?

"Una final, quizá, no, pero decisivo"