Cañizares reta al cáncer infantil...y cada vez se suman más deportistas

«Siéntate en el suelo, haz un abdominal y, al levantarte, lanza las pelotas contra la pared. Haz que caigan en el interior de unas cestas. Invita a tres de tus amigos para que lo hagan. Nunca es tarde para entrenar y nunca es tarde para ayudar». Santiago Cañizares, portero de uno de los mejores Valencia CF de la historia, lidera la campaña de la fundación 'El sueño de Vicky' y los gimnasios 'Keasyfit' en favor de la lucha contra el cáncer infantil.

El pasado mes de noviembre Santi Cañizares, 'El sueño de Vicky' –fundación con la que colabora– y 'Keasyfit' se unieron en la creación de un movimiento que difunda la información y las actividades de dicha fundación. Y, al mismo tiempo, logre recaudar fondos destinados a la investigación contra el cáncer en los niños. El resultado ha sido el reto solidario de viralizar en las redes sociales vídeos con los hashtags #santicampeon #elsueñodeVicky y #keasyfit para así poder contabilizarlos en beneficio de los pequeños afectados. Una iniciativa similar a la famosa cadena que hace unos años movilizó en todo el mundo a personajes públicos –y no tanto– arrojándose un cubo de agua helada en la cabeza en pro de avances contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

«Hola, amigos. Os invito a realizar el reto 'Keasyfit'. Lo hago por una buena causa. Con cada vídeo que mandéis en las redes sociales con los hashtags #keasyfit, #elsueñodeVicky y #santicampeon estaréis consiguiendo que 'Keasyfit' done cinco euros a la Fundación 'El sueño de Vicky' en su lucha contra el cáncer infantil. Por lo tanto, quiero animaros a que convirtamos esto en una situación viral, que no pare de subirse vídeos. De esa manera estaremos ayudando y contribuyendo a la investigación... Ya sabéis que los gobiernos no destinan demasiado dinero a la lucha contra el cáncer infantil porque la consideran una enfermedad rara. Por tanto, hay muchas fundaciones, entre ellas la que yo represento, que se dedican a conseguir fondos para que la investigación continúe y de esta forma salvar a los niños de esta terrible enfermedad. Un abrazo y gracias por la colaboración». Este es el mensaje completo de Cañizares alentando a todos a solidarizarse en el intento de salvar la vida de muchos niños. El exfutbolista sufrió en marzo la dura pérdida de Santi, su hijo de cinco años, como consecuencia del cáncer. 'Cañete' colabora intensamente con una fundación a la que cualquier interesado puede hacer también un donativo del modo más tradicional.

Amedeo Carboni, compañero de Cañizares en el Valencia campeón, fue uno de los primeros en unirse y decir en su vídeo que «esto es un movimiento en favor de la lucha contra el cáncer infantil». Otras personalidades que se han sumado con sus vídeos son los jugadores de pádel Juani Mieres, Maxi Sánchez, Tamame, el portero Jordi Codina... y se esperan muchos más, entre ellos, a Mario Alberto Kempes y Curro Torres. Toda la información del movimiento se detalla en el Instagram de Cañizares y 'Keasyfit'.