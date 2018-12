¿Por qué sigue jugando Guedes?

Gonçalo Guedes está desaparecido. El portugués no es ni la sombra del que fue la temporada pasada. El futbolista sufre una descompensación pélvica y está jugando "limitado". Lo sabe el técnico y el futbolista. Sin embargo, no descansa y sus molestias, lejos de remitir, cada vez le están mermando más. Es un Guedes irreconocible. Este sábado en el Bernabéu estuvo ausente, renqueante y sin la chispa y la velocidad que le convierte en un futbolista especial. Gonçalo ahora es un jugador más y eso es una mala señal para el Valencia porque está llamado a marcar las diferencias.

Marcelino explicó la situación del jugador a la finalización del partido contra el Rayo Vallecano. "Juega limitado a nivel físico y no se soluciona con descanso. Si vemos en determinadas acciones que le falta un punto es porque no está en plenitud. Esperemos que se solucione en un proceso de ver bien las cargas y que esa dolencia desaparezca", dijo. Marcelino aseguró que los problemas de Guedes "no se solucionan descansando" y lo ha demostrado con sus decisiones. Jugó 72 minutos contra el Rayo Vallecano, 90 ante la Juventus de Turín y otros 90 frente al Real Madrid.

Las sensaciones del futbolista ayer no fueron buenas. Volvió a ser ese Guedes renqueante sin explosividad. La pregunta a Marcelino en rueda de prensa era obligada: ¿No sería mejor que parara Guedes? Cada partido parece menos... Marcelino pasó la pelota al portugués y afirmó que si juega es porque le pregunta al jugador y éste le asegura que está en condiciones. "Tendremos que valorar, pero el propio jugador es quien nos tramite sensaciones y si el jugador nos dice que no está al nivel necesario para jugar, nosotros no lo vamos a poner. Es una lesión donde influye una tolerancia al dolor y ese dolor limita la capacidad. Si el creo que no está en condiciones se tomarán las medidas que sean pertinentes. Yo hablo con él... ¿Cómo no lo voy a hacer? Si jugó es porque él consideraba que estaba apto para jugar, es así".

Por si fuera poco, tampoco el equipo ayuda a Guedes. Está jugando muy replegado y el luso recibe los balones en su propio campo. Lo de Guedes es un problemón.