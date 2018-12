El Valencia Mestalla se olvida de ganar

Estuvo cerca. Se rozó con la yema de los dedos. La victoria estuvo a tan solo un minuto, pero el Valencia Mestalla volvió a morir en la orilla. Pese al gran trabajo realizado durante 94 minutos, el filial blanquinegro se dejó empatar en la última jugada del partido ante el Barça 'B'.

El planteamiento inicial fue muy bueno y se tradujo perfectamente a la práctica. Miguel Grau sacrificó apara blindarse con el trabajo dey dio buen resultado. Durante toda la primera mitad, el Mestalla entregó el balón a los azulgrana y practicó una presión intermedia que le dio grandes resultados . En el transcurso de los primeros 45 minutos el filial culé no inquietó siquiera a Cristian Rivero pese a contar con el 71% de la posesión del esférico. El Mestalla robaba con éxito y percutía sobre el área rival con asiduidad.

Las primeras dos ocasiones las protagonizó un Kang In Lee muy metido en el partido, pero sus disparos salieron ambos algo desviados. El guion planteado estaba saliendo a la perfección y el cuadro blanquinegro lograba ponerse por delante con un gol de Merentiel que había entrado por el lesionado Fran Navarro. La jugada fue brillante por el flanco izquierdo, Sito habilitaba la banda a Centelles con una diagonal hacia dentro y Pascu –participó en dos goles– encontraba al lateral en posición ventajosa para servir el centro al primer palo.

El charrúa no perdonaba y el Mestalla se iba al descanso tras hacer la mejor primera parte de la temporada. En la segunda el Barça arriesgó algo más, pero el filial valencianista no parecía dispuesto a ceder espacios y el cuadro azulgrana a penas gozó de oportunidades los primeros diez minutos. Solamente una de Abel Ruiz que sacaba con maestría Cristian Rivero. Con los de Grau muy bien pertrechados, el Barça conseguía marcar el gol del empate de la única manera posible: a balón parado. Oriol Busquets ejecutaba una falta a la perfección por el palo largo. La mala fortuna se cebaba con un Mestalla que no le quería perder la cara al partido.



Salida en falso de Rivero

Con los locales apretando y el conjunto valencianista saliendo al contragolpe se llegaba a un tiempo de descuento donde iba a pasar de todo. El primer golpe lo daba el Mestalla con un gol de Sito convirtiendo un penalti sobre Merentiel. La victoria parecía hecha y se hacía justicia a lo visto sobre el verde en cuanto a balance de ocasiones. En el último minuto, un incomprensible concatenado de errores derivó en el empate final. Primero Pascu perdía el balón, más tarde el equipo dejaba central cómodamente a Wagué y por último, Rivero salía en falso permitiendo el remate a placer de Araújo. Con este tanto, el filial tiraba por la borda los tres puntos y el trabajo de todo un partido. El equipo de Grau suma solo 14 de los 42 puntos disputados y es antepenúltimo, en puestos de descenso.