Guedes: la amenaza del quirófano

La lesión de Gonçalo Guedes se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el Valencia CF. El portugués no es ni la sombra del futbolista desequilibrante que fue la temporada pasada. Sus molestias en un nervio de la zona pélvica no remiten. El dolor persiste y, como asegura Marcelino García Toral, se ha convertido en «limitante».

Renqueante, apagado y sin chispa. El bajo rendimiento y la pérdida de explosividad del luso en los tres últimos partidos contra el Rayo Vallecano, la Juventus de Turín y el Real Madrid han encendido todas las alarmas en el club. El futbolista, el cuerpo técnico y los médicos se han reunido de urgencia para abordar el caso. La primera conclusión a la que se ha llegado es que Guedes no volverá a disputar tres partidos como ha sucedido esta semana. No está capacitado.

Sin embargo, la preocupación va más allá y Marcelino deja la puerta abierta al quirófano. En los próximos días está previsto que el jugador y los responsables médicos tomen una decisión al respecto. Dos son las opciones que se plantean. Seguir un tratamiento preventivo midiendo milimétricamente las cargas de trabajo para recuperar al jugador desde la propia competición o, por el contrario, pasar por el quirófano.

Marcelino no será quien tome esa decisión. El técnico delega en los profesionales de la medicina y sobre todo en las sensaciones del jugador. «¿Qué medidas tomar? Pues, no sé, lo que se haga se decidirá entre el jugador y el cuerpo médico, se puede buscar una medida preventiva o una solución que conlleva quitar definitivamente ese dolor pero privarnos de su participación durante varias semanas, lo que decidan ellos está perfecto para mí, pero si se opta por la medida preventiva es evidente que no va a poder jugar tres partidos en una semana». Marcelino se desmarca de la decisión, pero tiene una opinión. Piensa que no es aconsejable operarlo porque el propio futbolista muchas veces es quien le comenta que «hay momentos en los que está bien».

Así lo explicaba: «¿Cómo puedo decir a un jugador que se opere o no? No tengo capacidad, no tengo decisión, no tengo datos, ni argumentos... A día de hoy creo que no es aconsejable esa situación por lo que me comenta, porque él tiene momentos en los que está bien y otros menos bien, no es un dolor que le impida al máximo. Contra el Real Madrid, visto el partido luego, es que estaba bastante limitado pero yo no puedo decidir esas cosas, yo me decido alineaciones y entrenamientos». El sábado Marcelino le hizo un reproche desde la banda del Bernabéu: «¡Van 27 minutos y no te vas de uno!», como captaron las cámaras de Movistar. Es un Guedes venido a menos. Cero regates en Madrid.

La pregunta es, ¿por qué lo jugó todo la semana pasada si estaba limitado? Marcelino insiste en que es el futbolista quien le dice que está apto como argumento principal y añade tres razones: es «muy importante» para el equipo, la lesión de Cheryshev condiciona sus minutos y no ve a Ferran a pie cambiado. «Si el jugador nos comenta que está disponible para jugar así lo hacemos y yo le exijo lo que creemos debe hacer en el campo. ¿Por que no jugamos con otro futbolista? Porque él me dice que está apto para jugar y es un jugador muy importante para nosotros. Que mi decision puede ser incorrecta lo acepto, pero no es por cabezonería, es porque lo necesitamos, porque necesitamos jugadores de profundidad, la lesión de Cheryshev nos condiciona, Ferran no es lo mismo que por la derecha... Hasta ahora ha tenido altibajos, contra la Juve no estuvo excelso, pero estuvo a un nivel favorable, tomaremos la decisión y mientras tanto la conclusión que hemos sacado es que no puede jugar tres partidos en una semana. No está capacitado para disputarlos».

Marcelino no ha puesto fecha de momento a la decisión sobre Guedes, aunque dentro se asume que es urgente. No se demorará. «No lo sé cuando se va a decidir. Hay días que está muy bien y entrena. ¿Cuándo tiene más síntomas? En el postpartido, sobre todo si juega 90 minutos, pero luego recupera. ¿Está al 100%? No. Llegado el momento decidirán él y los médicos». Guedes, de momento, hoy descansará en la Copa.