Marcelino explica el caso Guedes

Marcelino García Toral ha analizado en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Paterna la actualidad del equipo. Dos puntos importantes, los próximos partidos ante el Ebro en Copa del Rey y frente al Sevilla en LaLiga y Gonçalo Guedes. El estado del jugador portugués preocupa en el Valencia CF. El técnico ha dejado abierta una puerta a una posible operación.





La rueda de prensa íntegra

¿Cuál es el estado de ánimo del equipo?

Tenemos que ser siempre reflexivos y autocríticos y saber qué hacemos bien y lo que hacemos no tan bien. Hay que pensar en el siguiente partido y en el de Liga, sabemos que el próximo partido es muy importante, en mitad tenemos la Copa y hay que afronatr ambos con la única mentalidad de ganar. Competimos bien contra la Juventus, hicimos un gran partido. Contra el Madrid tuvimos un primer tiempo por debajo del nivel del que estamos capacitados y un segundo tiempo muy bueno donde si hubiéramos acertado en las ocasiones de gol el resultado hubiera sido otro. Así tenemos que no repetir el primer tiempo y si hacer lo que hicimos en el segundo. Si somos capaces de jugar 90 minutos a ese nivel podemos ganar a cualquier rival.

¿Qué paso en la primera parte del Bernabéu?

Empezamos correctos, sobre todo con un centro de Gayà, ellso nos habían hecho una ocasión de Benzemá, después el partido estaba con dominio alterno, en el 7' nos metieron el gol que nos hizo mucho dañoo y nos generó inseguridad. El Madrid tuvo mucha precisión, pero visto el partido tampoco nos hicieron muchas ocasiones porque tuvimos una buena solvencia en el repliegue bajo, en ataque hicimos muy poco y para ganar en el Bernabéu tienes que defender bien y atacar. En el segundo tiempo fuimos un equipo muy diferente, ese inicio con tres ocasiones de gol nos aumentó la confianza y jugamos un segundo tiempo que lo lógico es que hubieramos empatado, pero demostramos una vez más que nos cuesta hacer gol. Somos autocríticos y sabemos que no podemos repetir el primer tiempo.

¿Qué le pasa a Gonçalo Guedes? Hemos visto unas imágenes dándole una bronca.

Me estás hablando de una cosa que no vi. Gonçalo no hizo pretemporada porque estuvo ausente del trabajo colectivo, trabajó de forma independiente mucho tiempo, intenamos ponerlo en forma en la competición, se puso en forma, y luego tuvo un problema contra el Barça, parecía abductor, pero luego era en la zona pélvica y ese problema persiste y es limitante. Guedes tuvo una buena participación el día de la Juve y el otro día, visto el partido, estaba muy limitado y cuando tienes esa limitación te impide estar a tu máximo rendimiento y explotar la velocidad al espacio ¿Qué medidas tomar? Pues, no sé lo que se decidirá entre el jugador y el cuerpo médico, se puede buscar una medida preventiva o una solución que conlleva quitar ese dolor pero privarnos de su participación varias semanas, lo que decidan, perfecto, si se opta por la medida preventiva es evidente que no va a poder jugar tres partidos en una semana.

¿Es partidario de que lo operen?

¿Cómo puedo decir a un jugador que se opere o no? No tengo capacidad, no tengo datos, argumentos... A día de hoy creo que no es aconsejable por lo que me comenta, porque tiene momentos en los que está bien, no es un dolor que le impida al máximo. Contra el Madrid visto el partido es que estaba bastante limitado pero yo no puedo decirir esas cosas, yo me dedico a hacer alineaciones y entrenamientos.



¿Si está limitado por qué juega?

La decisión final es del diálogo, si el jugador nos comenta que está disponible para jugar así lo hacemos y yo le exijo lo que debe hacer en el campo. ¿Por que no jugamos con otro? Porque él me dice que está apto para jugar y es un jugador muy importante para nosotros. Que me dice que puede ser incorrecto, lo acepto, pero no es por cabezonería, es porque lo necesitamos, contra la Juve estuvo a un nivel competitivo favorable, tomaremos la decisión y mientras tanto la conclusión que hemos sacado todos es que no puede jugar tres partidos en una semana.



¿Cuándo se va a tomar esa decisión? La pregunta es obligada...

La pregunta es obligada, pero la respuesta es que no lo sé, no es lo mismo porque es un tema diferente, pero yo sé lo que es tener una lesión de pubis porque estoy operado dos veces y sé que se pasa por procesos, 'hoy estoy increíble y otros días no'. Él hay días que está muy bien y entrena. ¿Cuando tiene más síntomas? En el postpartido, sobre todo si juega 90 minutos, pero recupera. ¿Está al 100%? No, llegado el momento decidirán los médicos y las propias sensaciones del jugador y dirán si vamos a hacer esto o no.

Más allá de la falta de puntería, ¿Qué has detectado que se hacía bien la temporada pasada y este año no se están haciendo?

En este momento de la temporada nosotros la temporada pasada éramos un equipo con un estado de 'flash' permanete, los resultados te aumentan la confianza y en ese proceso ganamos partidos que no merecimos, varios, y este año nos sucede que varios que merecimos ganar no lo hicimos. Es evidente que no estamos acertados, para un Valencia destinado a estar arriba y que como dijimos el objetivo es estar en Champions, algo que no rehuimos ni modificamos, viene influenciado en una parte importante en meter goles. Es que 11 goles en 14 aprtidos son muy pocos, ¿Es tarea de los delanteros? No. Es tarea de todo el equipo. El año pasado nuestros centrocampistas llevaban más goles el año pasado y los delanteros. No jugando un buen tiempo tuvimos más ocasiones de gol y el rival tuvo menos. El año pasado 2-2 y este año perdimos 2-0. Es la ralidad, un hecho constatado, sin interpretaciones. ¿Hay que flagelarnos? No. ¡Dale fuerte, más, más, dale fuerte! El equipo es competitivo, tenemos ocasiones claras sí, pues vamos a tener más porque el gol llegará. Hay que insistir, ir durante los 90 minutos desde el inicio, eso es lo que tenemos que mejorar. Dice una frase de fútbol que la concreción en las áreas deciden los resultados, nosotros somos muy eficaces en la nuestra y no en la contraria como demuestran los datos. ¿Cuántos centros y tiros necesitamos para meter un gol? Pero hay que inistir, el equipo juega y compite, muy pocos partidos no hemos competido. Tenemos que tener presente que jugábamos contra el Madrid en su campo, es así. Autocrítica sí, ¿Estamos satisfechos? No. Estamos muy jodidos, pero hay que levantarse y tener ambición. ¡Vete, vamos! Solo así se cambian las dinámicas

Partido vital contra el Sevilla.

Ahora tenemos el partido de Copa, ya hablaremos el próximo viernes del partido contra el Sevilla, pero está claro que es un partido vital, muy muy importante a nivel de clasificación y moral para los futbolistas, para el enterandor, para el club, para su afición, para todos. Siempre cuando no ganas te quedas con lo malo, pero contra el Madrid competimos de tú a tú y pudimos empatar el partido, debemos de evitar los priemros 45 kinutos, pero también hicimos otros 45 buenos, ese es el camino. Si jugamos así los 90 minutos contra el Sevilla estamos seguros que podemos ganar y entre todos lo vamos a ganar.

¿Se ha fallado algo en la panifiación? ¿Se siente decepcionado con los fichajes?

Los números indican que hasta ahoara no han tenido un gran rendimiento, pero la responsabilidad es de todos. Al final de temporada veremos sus números y diremos si hemos acertado o no, no dudéis de que si tenemos que reconocer errores lo haremos, ahora creemos que son buenos futbolistas y vamos a seguir creyendo en su capacidad, seguro que lo van a demostrar.

Hay otros jugadores como Kondogbia, Parjeo o Rodrigo que no están al nivel del año pasado. ¿Encuentra una explicación?

La temporada pasada sobre todo a estas fechas todos estos jugadores estaban a un gran nivel y habían sido decisivos con su nivel grande de juego y resultados del equipo, cierto que tuviearon altibajos, pero siempre recordamos su máximo esplendor, esta temporada decir que han logrado ese nivel es no ser sinceros. Entre todos tenemos que lograr que lleguen a ese nivel. Nosotros les ponemos las mismas herramientas, la metodología, la exigencia, el diálogo es igual... Buscaremos, nos debemos de obligar nosotros y los jugadores a conseguir ese rendimiento porque esos futolistas son muy importantes y cuando están en su máximo nivel el equipo mejora. Lo tenemos que conseguir entre todos.

¿Cómos se le motiva a la gente para que vaya a Mestalla? ¿Y cómo afrontra esta competición este año teniendo en cuenta la clsificación en la Liga?

Vamos a pensar en ganar y pasar la eliminatoria, Mateu dijo que los más importante es la Liga, algo que yo reitero siempre, es la competición que nos va a permitir jugar en Champion. Ahora tenemos una segunda vía que es ser campeones de la Europa League, La regularidad en la Liga es la que nos permitirá ser cuartos, la eliminatoria está encauzada y es normal que la vista se nos vaya hacia el Sevilla, pero dento nos fijamos en lo inmediato y lo inmediato es ganar al Ebro. Luego veremos a qué damos prioridad, seremos sinceros a la hora de expresar si la vamos a competir a tope según el nivel de lesiones y de situación clasificatoria.

¿Siente la inquietud que se transmite desde el club? Mateu se saltó el partido del Ebro para poner el foco en el Sevilla.

No, lo importante es la Liga y en su momento diremos a qué damos prioridad o si vamos a disputar todas las competiciones, mi respuesta es coincidente con lo que ha comentado Mateu. Para nosotros la liga y el partido del sábado es vital. No tenemos por qué estar utilizando un doble lenguaje, lo prioritario es la Liga. Al principio de temporada nos marcamos objetivos de repetir puesto y no lo rehuimos.

¿La marcha de Ferran puede estar concicionada a Guedes?

Uy, no, la marca de Ferran no va a estar concidionada por una lesión de Guedes o no. Cherysehv va convocado, está disponible, Rodrigo sigue con los problemas, está en mejoría y tenemos a Coquelin con problemas musculares del partido contra el Madrid, creemos que leves y pendiente de evolución. En la lista va el resto e incorporamos al resto. Además, entran Kangin, Uros y Álex. Murillo tiene un problema en un tobillo y Santi en el sóleo.

¿Qué le podría decir a la gente para que se enganche al equipo?

Que crea en su equipo. En los momentos de dificultades es más difícil creer, pero es cuando más lo necesitamos, necesitamos ganar de forma consecutiva en Mestalla, hay que ser conscientes de la realidad y es que es muy difícil ganar a la Juventus en su estadio, perdió contra el United, pero es que todo lo demás lo lleva prácticamente con victorias, nosotros para llegar a ese nivel hay que competir muchas veces seguidas en la Champions, tener una alta regularidad en la comeptición y así sí que se nos puede exigir. El Valencia jugó en un grupo muy difícil, la lógica decía que seríamos terceros y se cumplió, pero la ilusión de todos nos llevaba a pensar en ser segundos. A Madrid fuimos con la ilusión de ganar, jugamos un primer tiempo no al nivel exigido y un segundo sí. Estamos en diciembre, queda mucho, estamos donde no queríamos y como no queríamos, pero la competición nos lleva a la igualdad, se están perdiendo puntos y eso te hace estar vivo, el Atlético empató en Girona, el Sevilla empata contra el Alavés.. hay más empates que nunca... El líder de la Liga española lleva menos puntos que ninguna y eso nos hacer estar vivos. A la afición le pedimos que nos ayude y si no se siente identificado con los jugadores que lo muestre, pero a nivel de esfuerzo, competitividad, trabajo y querer ganar siempre lo hemos demostrado. Cierto es que hemos ganado muy poco, pero vamos a ganar al Ebro y tenemos que ganar al Sevilla.

Es la segunda plantilla más joven de la Liga. Con cuatro meses de recorrido, ¿es esto un peaje en este sentido?

Somos un equipo joven que con el viento a favor vuela, pero cuando viene en contra es más difícil volar porque no tenemos jugadores de mucha experiencia, hemos tenido bajas y no hemos tenido los resultados que esperábamos. Este año, además, hemos tenido la Champions y la exigencia de la temporada que no es la misma que el año pasado y el inicio te obliga a remar contracorriente y eso es mucho más difícil. Por eso también pedimos a la gente que siga creyendo en nosotros y nos ayude a ganar de forma consecutiva.