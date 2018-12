"¿El futuro de Marcelino?, sólo puedo garantizar que Peter Lim seguirá en el Valencia CF"

Acepta hablar de todos los temas por espinosos o polémicos que parezcan y los aborda con una naturalidad que a veces hasta puede parecer excesiva. De sus palabras se extraen dos consecuencias, es consciente de que los resultados todo lo pueden en fútbol y pueden con todos incluído el entrenador, y despeja todas las dudas que pueda haber respecto al proyecto o la implicación de Peter Lim en él. Hay veces, que se le entiende todo.

Esperaba encontrarme con el presidente del Valencia CF con cara de susto por la situación del equipo pero le veo relativamente tranquilo...

Yo estoy siempre tranquilo porque no estar tranquilo no ayuda en nuestra situación, pero hay que ver las cosas claramente y la verdad es que estamos en una situación negativa, esto no lo vamos a esconder. No esperábamos estar donde estamos en la clasificación después de mejorar la plantilla este verano. Creíamos que estaríamos mucho más arriba con un rendimiento mejor que el del año pasado, que sigo llamándolo un 'año milagro'. Creo que estamos todavía en una posición para mejorar el rendimiento con la plantilla que tenemos. Tenemos la suerte de que este año la Liga está un poco rara y con cuatro puntos de diferencia entre el sexto y el catorce, pero esta suerte no va a durar mucho tiempo, por eso el partido del sábado contra el Sevilla es vital.

Hasta ahora el discurso del Valencia era si seguimos así las victorias llegarán, pero a ahora usted y a otros protagonistas, ya se les nota que tienen prisa por que la cosa mejore...

Seguro que hay prisa, porque si no cambiamos la racha en la que estamos no vamos a llegar a nuestro objetivo, que es quedar entre los cuatro primeros, si no cambiamos va a ser imposible. Por eso a partir de ahora hay que ganar partidos, si no, sabemos donde vamos, pero esto es fútbol, esta es la situación de esta temporada pero la responsabilidad de este club es pensar también en la temporada que viene

Ha dicho, tenemos que empezar a ganar, si no, sabemos dónde vamos... ¿Se refiere a alguna decisión drástica?

Si no estamos en Champions...

No, me refiero a si no se gana al Sevilla.

Hoy, tenemos toda la confianza en Marcelino y en su equipo, ellos tienen la capacidad para mejorar las cosas, está en sus manos. Tengo, como antes, una relación muy buena con Marcelino, estoy a menudo con él para hablar con él, con Mateu, con el equipo, con los capitanes... el vestuario está sano, sigue con Marcelino, sin problemas , hay cero problemas, y todo esto son ingredientes que me hacen pensar que las cosas pueden mejorar, pero a veces en una sopa pones ingredientes y no funciona.

Hombre, algún problema con el vestuario sí ha tenido, Rodrigo no jugó en Anoeta por castigo, por ejemplo.

Marcelino sabe controlar el vestuario, el año pasado supo controlarlo. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del entrenador? Ganar partidos, esto siempre es cosa del entrenador, no va a cambiar hoy ni mañana...

Sí, y usted ha hecho hincapié en el 'hoy' cuando ha hablado de la confianza en el entrenador... Esto es fútbol y supongo que nadie puede garantizar que Marcelino termine la temporada si no se dan los resultados...

No hay garantías en fútbol, la única garantía que tenemos es que Peter Lim va a seguir apoyando a este proyecto. De hecho, yo tampoco tengo la garantía de que voy a estar... Solo tengo la garantía de que Peter Lim va a seguir con este proyecto.

Vamos, que el proyecto de Peter Lim con el Valencia CF está por encima de Marcelino, Mateu, Anil Murthy...

¡Seguro! Hay que mejorar, si no se mejora, nunca hay garantías en el fútbol.

La opinión de Marcelino de lo que está pasando ya la hemos escuchado bastantes veces, que no hacemos un gol... Usted, con todas esas conversaciones, con todas las visitas, con todo lo que ve, ¿se ha hecho alguna idea de lo que pasa?

El partido contra el Rayo para mí fue el mejor, porque vi la conexión entre delanteros y todo el equipo, si tenemos esa conexión entre todos los jugadores todos los partidos, esto va a cambiar. Hay que buscar esto. Lo que veo en Paterna, muchas veces no lo veo en el campo durante los partidos. Es algo que pasa siempre en fútbol, que el entrenamiento es diferente. Ellos tienen claro lo que tienen que hacer en los partidos, y ahora espero que lo van a trasladar en el campo, eso está tardando mucho y por eso estamos en esta situación, catorce jornadas y 17 puntos, pero por suerte no estamos muy lejos de arriba.

Sí estamos lejos, las cuentas hay que hacerlas más reales. De los que están arriba el que puede ser cuarto es el Sevilla y le lleva muchos puntos de ventaja al Valencia.

Queda mucho, queda mucho en la Liga y nunca sabemos. El año pasado el Betis subió mucho en la segunda vuelta, y nadie lo podía imaginar. Yo no voy a decir que es imposible, pero sí sé que lo que es real es que entre el sexto y el catorce hay cuatro puntos. Luego hasta el cuarto hay más puntos.

¿Y como presidente del Valencia CF que pensó cuando el equipo salió al Bernabéu en la primera parte y fue menos intenso que el Real Madrid? El Madrid te puede ganar por calidad todos los partidos, pero no por intensidad, y que fue más intenso que el Valencia, lo admitieron los propios jugadores del Valencia CF.

Bueno, no estuvimos acertados en este partido. ¿Qué quieres que diga? No tengo comentarios sobre este partido, yo no puedo decir nada.

¿Mejor olvidarlo?

Olvidarlo no, hay que aprender. Es un partido importante para aprender todos, y hablo de todos, tenemos que aprender de este partido porque... hay que aprender. No podemos olvidarlo, nunca olvidamos.

Veo que no le gustó que el Real Madrid fuese más intenso que el Valencia CF...

Bueno, en la segunda parte nosotros...

No, no, hablo de la primera.

La primera parte no. La segunda parte sí, al final podemos decir que hemos tenido tres ocasiones pero... Bla, bla, bla, al final el resultado es 2-0 y es para aprender, no podemos escondernos de la realidad. Hay que aprender de este partido. Todos.

¿Y ve a Marcelino convencido de que puede tirar para adelante?

Sí. Él después de cada partido está ya analizando lo que pasó, analizando el próximo partido... es alguien muy serio y sigue con confianza de que puede cambiar las cosas, y hoy tiene toda la confianza del club.

¿Cuándo viene Peter Lim?

Estará para el partido de Sevilla.

Supongo que tendrán alguna reunión de esas que el fotógrafo de SUPER los persigue por la ciudad...

El ambiente de la reunión dependerá del resultado porque es un partido vital (bromea).

Lo digo porque en el fútbol los resultados lo marcan todo y supongo que se van a plantear reforzar el equipo, más allá de las posibilidades económicas.

No estamos buscando algo en el mercado, pero si hay oportunidades que se dan hay que analizarlo y decidir si vamos a hacer algo para cambiar la plantilla, pero ahora no estamos buscando un cambio, creemos que la plantilla está bien y hay que mejorar su rendimiento. Sobre el papel tenemos una plantilla fuerte y tenemos que intentar hacer algo para cambiar la racha, por eso ahora no estamos pensando en el mercado.

¿Puede explicarle al aficionado en qué situación económica queda el Valencia CF tras la eliminación de la Liga de Campeones?

Es importante saber tres cosas. La primera es dónde estamos en la situación financiera. Es la primera vez en diez años que el club está pagando su deuda cada año, este verano vamos a seguir pagando. Es la primera vez en diez años. Meriton ha pagado ya toda su deuda. No sé porqué hay algunos periodistas que hablan de una deuda de más de 500 millones de euros, cuando la realidad es que es algo más de 200 millones, no sé de dónde se sacan esos 300. La deuda está bajando porque estamos pagando. Los bancos están contentos y saben que están tratando con un club serio porque por primera vez en diez años el club está pagando su deuda. El segundo punto es el presupuesto de este año para la Champions y teníamos varias opciones, por ejemplo, de los seis partidos ganamos dos, dos empates, pasamos la fase de grupo... yo dije NO, hacemos el presupuesto de la Champions como si fuesen seis derrotas, y con esto hacemos las cuentas. Por ello la salida de Champions no nos perjudica en las cuentas que teníamos hechas desde el principio, lo que pasa es que en verano, como siempre, hay que vender jugadores.

Si el Valencia CF hubiera seguido adelante en la Champions y recaudado más, la cantidad necesaria para vender jugadores sería menor, pero sobre el papel no va a generar más deuda.

Claro, porque hicimos el presupuesto mínimo.

Ya ha dicho antes que la única garantía que puede dar es que Lim va a seguir en el Valencia, pero en el fútbol con los inversores extranjeros, y posiblemente en el caso del Valencia CF más, cada vez que hay malos resultados, se duda de si el propietario va a seguir en el club.

La garantía que tenemos es que Peter Lim va a seguir con este proyecto, no tengo garantías para mí, ni para Marcelino, ni para Mateu, pero la garantía es que Lim va a seguir. Lo más importante en el proyecto es champions, champions, champions, o champions, europa league, champions, champions, champions... hay que estar, si no, ¿qué hacemos aquí si no tenemos la ambición de estar siempre en champions? Hay que devolver al club al proyecto inicial, tenemos que estar en Europa, champions, champions. Luego, ¿cuál es el proyecto? de esto voy a hablar en la junta porque es mi tema, yo creo que no podemos perdernos con los resultados siempre, ganamos y hacemos algo, perdemos y no hacemos nada. No, hay que seguir en el camino, el club tiene que seguir en el camino para generaciones futuras valencianistas. Cuando yo llegué al club dije que la edad media en Mestalla era de 44 años y al siguiente 44,5. Este año es de 39, ¿por qué? Tenemos casi 6.000 abonados de menos de 25 años, casi el 15% del campo. Esto para mí es un éxito, es un éxito de la temporada pasada. Tenemos más demanda de abonos de los que podemos hacer, y esto es un éxito. El año pasado hubo 4.000 socios con cien por cien de asistencia a los partidos, y esto para mí es un gran éxito. Donde no tuvimos éxito en la grada joven, eso es un problema para nosotros porque no definimos la grada.

Perdone, hablaremos más adelante de la grada joven, pero me gustaría seguir con el tema de Peter Lim. ¿En qué se basa para afirmar varias veces que garantiza que Peter Lim va a seguir en el Valencia CF?

En todos sus negocios, la media antes de vender es de diez años. Algunos quince años, otros no los vende nunca... pero la diferencia es que el Valencia CF no es un negocio como otro, la diferencia es que Peter Lim es un aficionado al fútbol desde siempre, entonces cuando tú hablas del Valencia no puedes hablar desde el punto de vista de un negocio, es imposible. El fútbol es pasión, es algo diferente. Me preguntas cómo puedo saber que va a seguir y desde fuera puedes ver que sus negocios los mantiene un mínimo de diez años. Es una pista. Luego si va a seguir cien años no lo sé.

Por seguir con la figura de Lim, creo que es fácil de entender que una cosa es el proyecto y los planes que tiene el propietario, y otra hacer el ridículo en la primera parte del Bernabéu...

Cuando no me manda mensajes después de los partidos ya sé que está enfadado, ya sé cuál es la situación, sé que está preocupado. Es normal, no podemos escondernos de la situación actual.

Tengo claro que Anil Murthy no está en la cabeza de Peter Lim, ¿pero si el Valencia CF termina la temporada muy mal, que puede pasar, Lim es capaz de inyectar dinero para que el club no genere deuda o la única solución es vender futbolistas?

Si pasa eso no es necesario venderlo todo porque este año tenemos ingresos de la Champions, más ingresos de televisión, de comercial. No es necesario, no es tan crítica la situación. Tenemos mejor situación que el año pasado, con más gastos en la plantilla estamos en la misma situación financiera que el año pasado, y no vamos a vivir una situación muy diferente a la del año pasado, pero habría que bajar el presupuesto de la plantilla si no estamos en Champions porque habrá menos ingresos. Al final, después de tres años de pérdidas es por lo que hemos decidido hacer la reducción de capital, porque no queremos seguir con grandes pérdidas. Hay que buscar el equilibrio en las cuentas.

¿En qué perjudica a los accionistas la reducción de capital?

En nada. Es una operación muy simple, el patrimonio neto no baja, el valor de las acciones no cambia, es una operación financiera simple que los auditores exigen y los bancos entienden.

Desde que llegó Lim al Valencia queda claro que no es un inversor como el del PSG o el Manchester city, y por lo que dice, el objetivo ahora es estabilizar económicamente el club.

Estabilizar económicamente pero crecer, en dos líneas, pero la línea que va a ayudar a crecer es la cantera, porque no veo a este club con un presupuestos de 800 o 1.000 millones, es importante tener un punto de vista real, por ello hay que invertir y vamos a invertir en cantera. Hay que sacar muchos talentos de la cantera. Estamos poniendo un gimnasio para que paralela a la formación técnica y táctica, haya un crecimiento físico de los futbolistas. No hay más que ver las fotos de Ferran Torres cómo ha cambiado después de trabajar unos meses en el gimnasio. En enero tendremos un gimnasio para la cantera, un gimnasio de máximo nivel.

¿Lo de la multa europea ya no tiene arreglo?

Han rechazado la suspensión cautelar, eso significa a la situación anterior en la que el club tiene que hablar con la Generalitat para solucionar el pago hasta la decisión final. Para ello estamos trabajando en dos líneas, la primera es tratar de empujar al tribunal para que tome la decisión final porque estamos seguros que esta multa injusta no será de 24 millones de euros. Luego, hay que trabajar con la Generalitat y el IVF para buscar una solución que respete sus responsabilidades legales y al mismo tiempo que no perjudique a nuestras operaciones. Ximo Puig ya habló de esto y Mónica Oltra también y estamos trabajando con ellos.

¿Esa línea significaría aplazar el pago con la Generalitat, es decir, pagarlo a plazos?

Una solución que no va a perjudicar mucho a nuestro presupuesto y los abogados van a buscar una solución.

Ahora sí, volvamos a lo de la grada jove, y decía que el porcentaje de asistencia es menor que en el resto del estadio.

En la grada el año pasado, un año del milagro, hubo una asistencia entre el 50% y el 60%, el resto del campo, pagando más que el doble por su sitio tuvo una asistencia media del 80%. Si quitamos los partidos contra el Barça, el Madrid, el Atlético y el Sevilla, en la grada hay un poco más del 40%. En la grada solo hay abonados, no hay entradas. Esta temporada se puede ceder el pase, pero sigue la misma línea de la baja asistencia, entonces yo veo dos problemas, que de 6.000 jóvenes que tenemos en el campo, más de 5.000 eligen estar en otro sitio que no es la grada jove, entonces nuestra responsabilidad es definir esta grada, porque el problema es que la definimos, un día es Grada Jove, otro día Curva Nord Mario Kempes... Para nosotros es necesario definir que es una grada de animación con jóvenes, que es lo que yo creo que tenía que ser. Este año seguimos en la misma línea, preguntamos a los más de 5.000 que no están en la grada porqué eligen pagar más del doble para estar en otro sitio y dicen que tienen miedo a estar ahí. ¿Esto lo puede tolerar un club serio? No es lógico. Es nuestra responsabilidad definir qué es esta grada. Cuando los aficionados viajan fuera, después de cada partido en el área de afición tenemos quejas porque «el club no nos defiende».

¿El club no los defiende de qué?

Porque van allí y los amenazan, y cada partido hay más quejas y al final nos dicen que para qué van a viajar para apoyar al equipo si cada vez que voy es incómodo. Tienen miedo...

Entiendo que esto tiene que ver con un tuit que hizo la cuenta oficial del club después del partido de Getafe, pero identificar quién amenaza en Getafe o Barcelona es una cosa, pero supongo que sí se podrá identificar quién amenaza dentro de la grada jove de Mestalla con la ayuda de la policía...

Sí pero yo puedo amenazarte ahora pero tú vas a la policía, ¿y qué? Lo que yo digo es que es el ambiente, y que nosotros tenemos que decidir por todos los aficionados, el club lo tiene que hace, decidir por el beneficio de todos los aficionados.