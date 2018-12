Ojo a la rajada de Marcelino

Marcelino García Toral ha analizado el encuentro de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el CD Ebro y no se ha mostrado nada satisfecho con el rendimiento del equipo durante la primera mitad, especialmente de algunos de sus jugadores. Sin poner nombres, el técnico asturiano ha dicho que "no es para sentirse satisfechos", ha recordado a los suyos que cada partido es "una exposición pública de la capacidad y el rendimiento" y dice, atención, que "la conclusión" que saca "de casos puntuales" se la queda para él. Estas son sus declaraciones en sala de prensa.

¿Qué valoración hace del encuentro contra el Ebro?

Es evidente que jugamos un primer tiempo muy flojo, cómodo, sin profundidad, contra un equipo muy replegado y no generamos situaciones de peligro. Llevamos muy poco el balón al área, salvo un tiro de Kondogbia. No es para sentirse satisfechos lo que hemos demostrado ante más de 20.000 personas de nuestra afición. En el segundo tiempo aplicamos velocidad, intensidad, ritmo, llegadas, pasar y correr y así es como surgen situaciones de gol y el público se engancha.

¿Después de lo visto contra un equipo de Segunda B no cree que hay que dar un golpe sobre la mesa? No consiguen hacer un partido redondo para armar un punto de inflexión.

Habíamos fijado el objetivo de pasar la eliminatoria y está claro que no hemos jugado un partido completo. Tenemos un partido muy importante dentro de unos días, la eliminatoria estaba encauzada... La conclusión que saco de casos puntuales me la quedo para mí. Debemos exigirnos mucho más, el entrenador y los jugadores, cada uno a sí mismo. Vamos a pensar en el sábado, es un partido muy importante, un partido vital para acercarnos a un rival directo por el objetivo de principio de temporada. Me hubiera gustado presenciar un partido distinto al que vimos.

¿Por lo que ha dicho, algunos jugadores han entendido que el partido de hoy era un marrón en lugar de una oportunidad?

Puede ser, no puedo decir que no. Todos tenemos que ver que cada partido es una exposición pública de la capacidad y el rendimiento, tenemos que tener la mentalidad y la ambición para ganar por el máximo de goles posibles y en el primer tiempo nos quedamos lejos de eso.

¿Se muerde la lengua?

Contra el Madrid jugamos un partido muy por debajo de nuestro nivel pero qué queremos, ¿dominarle 90 minutos y ganarle fácil? Ese es un partido diferente a este, lo principal son los hechos. Hoy teníamos que haber expuesto más y mejor.

¿Cómo está Gameiro, hay alguno otro jugador con molestias?

En principio Gameiro solo, tiene un pinchacito en el abductor derecho.

¿Viene mañana el doctor Maestro a València para ver a Guedes y tomar una decisión sobre si operarlo o no?

No tengo ni idea. No sé si viene o no viene. Me extraña que mañana se tome esa decisión. Va a tener un tipo de tratamiento, no se va a tomar una decisión tajante.

¿Vista la actuación de Racic, cree que es un jugador que va a crecer en Segunda B o necesita una categoría superior?

Es posible que Racic necesite una categoría más para demostrar, lo veo como una posibilidad a valorar, necesita una exigencia competitiva mayor. Por un partido es muy difícil sacar una conclusión pero cuando juegan en superiores categorías más valoración podemos hacer de su rendimiento y su progresión.

¿A usted le liberaría y le gustaría que hablara un doctor en nombre del Valencia para dar explicaciones sobe la lesión de Guedes?

Los procedimientos no los marco yo, decís que mando mucho pero hay cosas que a mí se me escapan. No puedo decirle a un doctor si sale o no, intento ayudaros con las lesiones, hablo con sinceridad. No entiendo de la materia, escucho, y a mí me preocupan las lesiones pro estoy ocupado con los jguadores disponibles. No sé si el doctor o el club estima oportuno dar una explicación de Guedes. ¿Qué diferencia hay entre el tema de Guedes y el resto de jugadores? Tiene que haber una uniformidad de criterios.

¿Cree que Kangin necesita competir en una categoría superior para crecer, como Racic? ¿Por qué ha jugado fuera de su posición Álex Blanco?

Kangin es muy joven aún para salir cedido, entrena con nosotros toda la temporada y procede del equipo juvenil, será juvenil la próxima temporada también. Son temas en los que puedo dar mi opinión si me la piden pero no tomo la decisión. Álex puede jugar en banda izquierda, derecha o de segunda punta. He antepuesto el interés del equipo a los del jugador. En estas edades lo importante es que un jugador juegue en varias posiciones. Hablo con Miguel Grau todas las semanas y sé cuál es el funcionamiento y el rendimiento de cada uno de los jugadores.